Jeff Bezos donerà gran parte del suo patrimonio da 124 miliardi in beneficenza

Jeff Bezos ha annunciato che donerà in beneficenza la maggior parte del suo patrimonio personale che ammonta a circa 124 miliardi di dollari. Quarto uomo più ricco del mondo dopo Elon Musk (203 miliardi), Bernard Arnault (138 miliardi) e Gautam Adani (125 miliardi), negli ultimi anni ha già messo sul piatto circa 10 miliardi di dollari per combattere il cambiamento climatico e proteggere la natura attraverso il Bezos Earth Fund.

Jeff Bezos donerà in beneficenza il suo patrimonio

Ad annunciare la volontà di devolvere parte delle sue fortune è stato lo stesso fondatore di Amazon in un’intervista alla CNN realizzata direttamente dalla sua casa a Washington. L’occasione è stata fornita dalla consegna del premio Bezos Courage and Civility Award alla regina del country Dolly Parton, che la compagna del miliardario Lauren Sánchez ha così commentato: «Siamo orgogliosi di avere come vincitrice una donna che mette il cuore in ogni aspetto del suo lavoro. Non vediamo l’ora di vedere cosa farai con questi 100 milioni».

Alla giornalista Chloe Melas che ha chiesto a Jeff se fosse intenzionato a donare il suo patrimonio, costui ha così risposto: «Sì, lo farò. Mi sento solo onorato di poter far parte di chi aiuta questo mondo». Lo stesso ha evidenziato che, insieme a Lauren, sta costruendo la possibilità di lasciare in eredità i suoi soldi affinché vengano investiti per combattere il cambiamento climatico e sostenere le persone che «possono unificare l’umanità abbattendo le profonde divisioni sociali e politiche ancora esistenti».

10 miliardi impegnati al Bezos Earth Fund

Non è ancora chiaro, tuttavia, come intenda dividere la sua eredità. Per il momento ha impegnato circa l’8% del suo patrimonio netto attuale nel Bezos Earth Fund, di cui Sánchez è co-presidente. «Fare filantropia non è facile. Ci sono tanti di modi di donare che poi si rivelano inefficaci. Quindi devi pensare attentamente e devi avere persone brillanti nella squadra», ha dichiarato nell’intervista.