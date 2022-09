Jeff Bezos, l’ex moglie MacKenzie Scott divorzia anche dal secondo marito

L’ex moglie di Jeff Bezos divorzia di nuovo. La donna aveva lasciato il fondatore di Amazon nel 2019, dopo 25 anni di matrimonio. Poi, nel 2021, si era innamorata di un professore di scienze che lavorava nella scuola dei figli e lo aveva sposato. Ora arriva il divorzio anche con il secondo marito, con assenza di commenti da parte degli avvocati di entrambi.

Jeff Bezos, l’ex moglie divorzia ancora

L’ex moglie aveva diritto al 4% della proprietà di Amazon e ha usato circa 12 miliardi di dollari di questo patrimonio in oltre 1.200 associazioni di beneficenza. Il patrimonio della donna si aggira intorno ai 28,9 miliardi di dollari. In più, aveva coinvolto anche il secondo marito nelle attività di beneficenza.

Infatti, il professore di scienze avrebbe scritto una lettera quando era sposato con la MacKenzie Scott. Questa lettera era stata pubblicata da un movimento di filantropia che era stato aiutato proprio dalla coppia. In quella lettera, sembrerebbe che il nuovo marito della Scott avesse scritto: «E ora, per una felice coincidenza, sono sposato con una delle persone più generose e gentili che conosca, e mi unisco a lei nell’impegno di trasmettere un’enorme ricchezza finanziaria per servire gli altri». Con il loro divorzio, annunciato dalle maggiori testate giornalistiche americane, la lettera è sparita dai social.

Per la donna è il secondo divorzio

MacKenzie Scott è quindi pronta a cambiare pagina. La richiesta di divorzio è arrivata alla contea di King, a Washington, e sembra che sia stata firmata da entrambe le parti. Dietro ci sarebbe un contratto prematrimoniale che scatta ora, con la loro separazione. Questo documento, però, resta segreto. Infatti, non è stato allegato nella richiesta, così come resta l’assoluto riserbo da entrambe le parti.

Quello che si sa è che la firma è arrivata, quindi il divorzio è una realtà. Anche sul profilo come autrice della MacKenzie il nome del secondo marito è sparito dalla biografia.