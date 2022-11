Jeff Bezos denunciato dall’ex domestica: «Razzismo e turni di 14 ore»

Turni di lavoro da 14 ore al giorno, nessuna pausa, discriminazioni, razzismo e il dover passare da una finestra per andare in bagno. Queste sono le accuse presentate al tribunale di Seattle alle quali dovrà rispondere Jeff Bezos, denunciato da un’ex domestica. La notizia è stata diffusa dal New York Post e ha fatto il giro del mondo.

Jeff Bezos denunciato da un ex domestica: quali sono le accuse

A quanto si apprende, la donna avrebbe lavorato per il fondatore di Amazon tra il 2019 e il 2022. Mercedes Weda ha raccontato la sua versione dei fatti, spiegando di dover affrontare ogni giorno turni estenuanti dalle 10 alle 14 ore al giorno, senza pausa pranzo né riposi se la famiglia Bezos era in casa. I domestici sarebbero potuti entrare solo per fare le pulizie. Quindi, l’unico bagno di servizio a loro disposizione sarebbe stato in una lavanderia e si sarebbe dovuti passare da una finestra per usarlo. Alcune donne – tra cui la signora che ha denunciato – avrebbero lasciato perdere, con conseguenze sulla loro salute.

La donna ha anche accusato di razzismo lo staff con i domestici di origine ispanica, mentre lo stesso staff avrebbe trattato con rispetto il personale di pelle bianca. La replica dell’avvocato di Bezos Harry Korrell non si è fatta attendere.

Cosa ha detto l’avvocato di Bezos

«Poteva gestire liberamente le proprie pause e gli orari dei pasti, e c’erano diversi bagni e stanze a disposizione sua e del resto dello staff. Wedaa è stata licenziata per un calo nelle prestazioni». Stando a quanto dichiarato dal legale, la donna avrebbe ricevuto una proposta di 9 milioni di dollari, che avrebbe rifiutato, per poi passare alla denuncia.

«Abbiamo indagato le accuse e non hanno alcun fondamento. Wedaa guadagnava cifre di oltre sei zeri l’anno ed era la governante principale» spiega ancora il legale.