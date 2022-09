Il mio Jean-Luc Godard, gli anni a Filosofia e Giulia: il racconto della settimana

Il primo esame che diedi all’università fu Filosofia della Scienza. Il tizio che mi assegnò un più che accettabile 27 fu Giulio Giorello, una specie di superstar in Statale, nonché uno dei professori più amati dagli studenti. Intellettuale dal profilo garbato e originale, blasonatissimo filosofo da copertina, lo avevo visto prima di allora qualche volta sul Corriere della Sera e, in particolare, mi era rimasta impressa una sua battaglia a difesa del centro sociale Leoncavallo, all’epoca sotto sgombero, a fianco di altri personaggi ragguardevoli e notevolissimi come ad esempio il regista Gabriele Salvatores o il comico Paolo Rossi. Giorello, allievo del filosofo marxista eretico Ludovico Geymonat, provava simpatia per i fuorilegge e i filibustieri e, nonostante il suo rispettatissimo ruolo accademico, non trascurava mai il suo “lato pop”. Durante le lezioni infatti non disdegnava di parlarci di cinema o di fumetti. Amante della galassia Disney e dell’universo relativo ai personaggi di Sergio Bonelli, aveva una spiccata simpatia per Dylan Dog, forse il mio personaggio di carta preferito di tutti i tempi. Giorello, già appassionato di Tex Willer, sviluppò successivamente per l’antieroe con le sembianze di Rupert Everett creato da Tiziano Scalvi, un’autentica ossessione. Lo affascinavano la sua Londra piena zeppa di incubi e misteri e magnificava l’approccio ironico e esistenzialista che l’indagatore dell’incubo aveva nell’affrontare i casi che via via gli si presentavano davanti. Fu inoltre dalla bocca di Giulio Giorello che sentii per la prima volta pronunciare il nome di Jean-Luc Godard. «Sono perfettamente conscio che per un mucchio di giovani con la testa sul collo Godard è importante quanto Sartre, Herman Hesse o Dostoevsky», scrisse a suo tempo Gene Youngblood sul Los Angeles Free Press. Giorello la pensava allo stesso modo. Se devo a Giorello qualcosa, oltre al quel 27 stampato sul mio libretto universitario che nella mia testa mi elevava già nell’Olimpo dei pensatori liberi, quel qualcosa è sicuramente la scoperta di JLG e successivamente di tutti i registi di quello straordinario movimento culturale chiamato Nouvelle Vague.

Io e Giulia guardavamo i film di Godard sul grosso televisore del suo salone e tra un joint assassino e l’altro, quando i suoi genitori ci lasciavano libero il campo, fingevamo di essere, volta per volta, i Jean-Paul Belmondo e le Jean Seberg di A bout de souffle, i rivoluzionari maoisti di La Chinoise o gli amanti di Bande à part

Mi ero innamorato di Giulia istantaneamente, una mattina d’inverno, durante una lezione al corso di Estetica. Mi era bastato vederla seduta per terra ai bordi di un’aula strapiena intenta a prendere appunti, per perdere completamente la testa e far partire un corteggiamento serrato, furioso, indimenticabile, che, ancora oggi, ricordo come il più grande assalto all’arma bianca di cui sono stato capace nella mia lunga e gloriosa carriera. Un numero imprecisato di lettere d’amore, di regali, pensieri, t-shirt e ciliegie, lasciate davanti alla sua finestra all’alba, hanno contribuito lentamente a farla capitolare, dopo svariati mesi, durante una calda notte di settembre in cui il vostro affezionato era riuscito finalmente ad andare a segno e a baciarla appassionatamente di fronte al portone della sua casa, pazzesca, in via Piolti de’ Bianchi.

Per un periodo Giulia, forse, si era anche innamorata dell’idea di stare con un tipo come me, come capita delle volte alle ragazzine imprudenti, anche se in tutta onestà, in fondo, penso di non esserle mai piaciuto completamente. Siamo stati insieme meno di sei mesi, durante i quali più che altro guardavamo i film di JLG sul grosso televisore del suo salone e tra un joint assassino e l’altro, quando i suoi genitori ci lasciavano libero il campo, fingevamo di essere, volta per volta, i Jean-Paul Belmondo e le Jean Seberg di A bout de souffle, i rivoluzionari maoisti parigini da salotto di La Chinoise o gli amanti di Bande à part. Solo che invece di correre per le stanze del Louvre noi correvamo sotto i soffitti affrescati e le volte a botte della sua villa di 1400 metri quadri in centro a Milano, in mezzo ad antiche librerie, alle carte da parati d’epoca e ai camini in pietra. Oggi nei bar e nelle caffetterie radical chic i giovani hipster si scambiano opinioni sui film dissertando su quale sia il miglior abbonamento di Mubi da fare. In quel periodo l’unico modo per recuperare i film di un certo tipo era quello di andare da Zari, una gloriosa videoteca in via Soperga, alle spalle della Stazione Centrale, che quasi sempre aveva in catalogo a disposizione qualsiasi cosa ci venisse in mente. Le anfetamine si sposavano perfettamente con le titaniche dosi di ganja e resine di cui si faceva amabilmente uso e così, dopo un giro dal pusher di turno, ci si imbottiva di droga e ci si lanciava in lunghissime retrospettive che, finita la passione per JLG, ci portavano, flebilmente, a volte dalle parti di Truffaut, altre da quelle di Rossellini, altre ancora verso Luchino Visconti o Michelangelo Antonioni. Quei pomeriggi con Giulia e quelle proiezioni lisergiche le ricordo ancora e se ci penso sono l’unico ricordo bello che ho della nostra storia, insieme a un’immagine, in piano sequenza, di noi due che camminiamo uno di fianco all’altra per le strade di una Parigi in bianco & nero urlando a squarciagola le parole: «New York Herald Tribune!».

«C’è la festa di presentazione del nuovo album di Night Skinny al Benebene, vuoi venire?», mi ha detto Delf, mentre gli preparavo un Pastis con aggiunta di acqua gassata da dietro il banco della Belle Aurore. «Poi è troppo figa la maglietta che hai su, devi assolutamente venire, sarà un puttanodromo!». Così ora eccomi qui, all’una di notte, che mi lavo le mani nel bagno del Benebene e fisso la mia immagine allo specchio sopra il lavandino prima di ricordarmi che domani mattina alle nove ho un aereo da Linate per la Sardegna per quello che sarà l’ultimo week end prima della calata della coltre invernale, che chiuderà definitivamente la mia estate. Il locale è minuscolo e imballato fino all’inverosimile, in strada si sparano fuochi d’artificio per il lancio di Botox, fuori ovunque esattamente da cinque minuti, all’interno del quale il producer con più di 40 ospiti presenti chiude la sua ideale trilogia iniziata nel 2017 con Pezzi e proseguita nel 2019 con Mattoni.

Così ora eccomi qui, all’una di notte, che mi lavo le mani nel bagno del Benebene e fisso la mia immagine allo specchio prima di ricordarmi che domani mattina alle nove ho un aereo da Linate per la Sardegna per quello che sarà l’ultimo week end prima della calata della coltre invernale e che chiuderà definitivamente la mia estate

Dentro ci sono tutti gli artisti più forti del Rap Game a comporre una tracklist monumentale che comprende nomi come Salmo, Noyz, Fibra, Guè, Ghali, Jake più una manciata di nuovi rapper e rapperini tra cui Paki, Baby Gang, Lazza, ThaSup e molti altri. Io dal canto mio devo risultare agli occhi degli altri piuttosto figo, perché è tutto un «come ti vedo in forma», «come sei abbronzato», «la tua t-shirt è pazzesca». E in effetti mentre continuo a fissare la mia immagine allo specchio del bagno del Benebene devo ammettere che ho un’aria piuttosto hip, strastiloso con un paio di converse arancioni, un paio di pantaloni larghi, tra l’altro di Ofelia, tenuti su con una cintura da samurai e questa maglia a righe blu e gialle che metto solo per poter fare il fenomeno e raccontare a chi me lo chiede la storia di Sting. Così resto in via Morgagni quasi tre quarti d’ora in un delirio assoluto, guardandomi intorno e dividendomi una birra all’interno del locale, che ha dappertutto dei secchielli del ghiaccio megatrendy disegnati da Kenny Scharf, con un modello di nome Victor, piuttosto sconvolto che a un certo punto mi confessa di voler abbandonare le passerelle per aprire un ristorante a forma di gigantesco scarabeo. «E tu cosa fai?», mi chiede a un certo punto, «la tua t-shirt è incredibile». «Vedi, bello, io faccio il dj, come del resto è scritto sulla mia carta d’identità, e questa maglia è un omaggio a Sting. Pensa che si racconta che il suo nome d’arte sia nato perché da ragazzo era solito portare spesso una maglietta a strisce nere e gialle, molto simile a questa, e che un giorno, Gordon Solomon, che suonava con lui nei Jazzmen, notò che sembrava un’ape, così lo soprannominò Stinger (colui che punge), abbreviato poi in Sting (pungiglione)». «Odio i Police, e pure Sting, perché stava nei Police», mi urla improvvisamente nell’orecchio Delf, citando un celebre verso di Marra, e poi mi dice: «Vieni che è arrivato Giorgio, voglio presentartelo. E poi, come si chiamava quel libro di cui mi parlavi prima che voglio assolutamente ordinarlo!». «Piante che cambiano la mente. L’autore è Michael Pollan».