La scrittrice Jean Carroll cita in giudizio Trump per un abuso di 27 anni fa

A pochi minuti dall’entrata in vigore della legge che consente alle vittime di abusi in prescrizione di riaprire il caso, la giornalista e scrittrice Jean Carroll ha citato in giudizio Donald Trump per una violenza sessuale che si sarebbe consumata 27 anni fa. «Non conosco questa donna, sono tutte menzogne», la replica del tycoon.

Jean Carroll cita in giudizio Trump

Nel suo libro What do we need men for? pubblicato nel 2019, la donna aveva incluso l’ex presidente degli Stati Uniti nella lista dei «21 uomini orribili» incontrati nel corso della sua vita. «Mi saltò addosso nel camerino di un negozio. Sono una vigliacca, non ho avuto il coraggio di denunciarlo», aveva scritto. Ora, a 75 anni, quel coraggio l’ha trovato.

Lo scorso settembre aveva annunciato che l’avrebbe denunciato una volta entrato in vigore l’Adult Survivors Act, una legge recentemente approvata dallo stato di New York che concede alle vittime di fare causa anni dopo i fatti subiti. E così ha fatto. A poche ore dall’effettiva operatività del provvedimento, la scrittrice ha depositato la sua denuncia.

I fatti e la difesa dell’ex presidente

I fatti in oggetto risalirebbero a oltre vent’anni fa, quando lei era un volto noto della tv, conduttrice della Nbc, mentre The Donald uno dei costruttori-immobiliaristi più importanti di New York. La donna l’avrebbe incontrato nei grandi magazzini Bergdorf Goodman e lui, secondo il racconto, l’avrebbe costretta ad un rapporto sessuale contro la sua volontà. Fin dall’inizio, l’ex presidente ha negato le accuse adducendo di non conoscere nemmeno la Carroll: «Sono tutte menzogne. Sta cercando pubblicità per il suo libro». Parole che avevano spinto la donna a citarlo in giudizio per diffamazione.

Tempestiva la reazione dell’avvocato del tycoon Alina Habba: «Questo caso è purtroppo un abuso dello scopo di questa legge e corre il rischio di delegittimare la credibilità delle vittime reali».