La giornalista E. Jean Carroll denuncerà Trump per stupro

Tre anni fa aveva accusato l’allora presidente Donald Trump di averla stuprata nei grandi magazzini Bergdorf Goodman di New York. Adesso, con l’entrata in vigore dell’Adult Survivors Act, legge recentemente approvata dallo stato di New York per consentire alle vittime di violenza sessuale di fare causa anni dopo la violenza subita, la giornalista statunitense E. Jean Carroll è pronta a portare in tribunale il tycoon.

La violenza sessuale risalirebbe a più di 26 anni fa

I fatti al centro delle denunce risalirebbero a oltre 20 anni fa: durante un incontro nei grandi magazzini Bergdorf Goodman, avvenuto alla fine del 1995 o all’inizio del 1996, Trump avrebbe costretto la giornalista a un rapporto sessuale negli spogliatoi, contro la sua volontà. La denuncia di Carroll dovrebbe essere depositata il 24 novembre, quando l’Adult Survivors Act entrerà formalmente in vigore.

Carroll ha già denunciato Trump per diffamazione

La denuncia per stupro da parte di Carroll si aggiunge a un altro esposto che la giornalista aveva già depositato contro Trump nel 2019, in quel caso per diffamazione: l’allora presidente Usa aveva negato le accuse di violenza sessuale, sostenendo che Carroll si fosse inventata tutto per promuovere il suo nuovo libro in uscita, aggiungendo che la giornalista, all’epoca editorialista per il magazine Elle, «non era il suo tipo».

Le richieste della legale di Carroll

La legale di Carroll, Roberta Kaplan, ha detto che ora vuole che Trump testimoni sotto giuramento in una deposizione, per capire meglio la sua versione dei fatti, dopo aver affermato a febbraio che una deposizione dell’ex presidente degli Stati Uniti non sarebbe stata necessaria. Inoltre, Kaplan ha dichiarato di voler ottenere un campione di Dna da Trump, in modo da confrontare con un vestito che la sua assistita afferma di aver indossato durante il presunto stupro.