Jay Briscoe morto in un incidente: addio al campione di Wrestling

Il mondo del wrestling è in lutto e piange la morte di Jay Briscoe. Briscoe era un veterano della Ring of Honor ed è morto nella notte tra martedì e mercoledì, provocando uno choc nei suoi amici e colleghi.

L’annuncio della morte di Jay Briscoe

A dare l’annuncio della morte di Jay Briscoe è stato il proprietario della AEW e della Ring of Honor, ovvero Tony Khan. Quest’ultimo ha dichiarato: «Purtroppo Jamin Pugh (vale a dire il vero nome di Jay Briscoe, ndr) non c’è più. È stato una stella della ROH per oltre 20 anni, dal primo show a oggi. Jay e suo fratello Mark hanno dominato la ROH, regnando come campioni fino a oggi. Faremo tutto ciò che possiamo per aiutare la sua famiglia. Riposa in pace Jamin».

Le cause della morte di Briscoe non sono ancora state chiarite. Molto probabilmente, il wrestler è stato coinvolto in un incidente stradale fatale per lui.

La carriera del wrestler e il ricordo di Triple H

Il wrestler Jay Briscoe aveva vinto gli FTR a Final Battle il 10 dicembre. Questo risultato, raggiunto grazie all’aiuto di suo fratello Mark, l’aveva fatto diventare campione tag team ROH. I Briscoes, la coppia composta da Jay e Mark, erano ritenuti uno migliori tag team del 21esimo secolo visto che avevano trionfato in compagnie come la NJPW, Impact Wrestling, la GCW e la CZW. Praticamente, in qualsiasi competizione erano sempre i favoriti in coppia e dominavano sugli avversari. Per questa ragione, avevano tantissimi fan che seguivano le loro imprese.

A ricordare Jay Briscoe ci ha pensato anche una leggenda del wrestling, ovvero Triple H. Il pluri-campione e professionista ha scritto su Twitter: «Un artista incredibile che ha creato una profonda connessione con i fan del wrestling in tutto il mondo. Le mie condoglianze alla famiglia e agli amici di Jay Briscoe».