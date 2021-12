L’ultima battaglia di Javiera

La notizia della morte dell’ambientalista cilena Javiera Rojas ha sollevato l’indignazione di attivisti e politici del Paese che, da giorni, chiedono giustizia. Il corpo della donna è stato ritrovato domenica 28 novembre in una casa abbandonata di Calama, nella regione di Antofagasta. Il cadavere era stato nascosto sotto una pila di vestiti, aveva mani e piedi legati e riportava diverse ferite. Al momento, mentre le indagini sul caso procedono, sono due i sospettati posti sotto arresto preventivo: tra questi, anche il compagno di Rojas. «Che sia femminicidio o che sia stata uccisa per le battaglie che conduceva, si tratta di un fatto gravissimo», ha twittato la deputata Catalina Pérez. Mentre la delegata Bárbara Sepúlveda, nel corso di un’assemblea per la definizione della nuova costituzione nazionale, ha voluto lanciare un messaggio breve ma incisivo, con la promessa di rafforzare la tutela di chi, ogni giorno, rischia la vita per salvaguardare l’ambiente: «Ho un solo messaggio per chi ha ucciso Javiera: potete mettere a tacere una voce ma non riuscirete mai a costringere tutte noi al silenzio».

Podrán haber silenciado una voz, pero nunca podrán callarnos a todas.

Exigimos Justicia para Javiera Rojas. pic.twitter.com/fXCzG8WMf4 — Bárbara Sepúlveda Hales (@BSepulvedaHales) December 2, 2021

Chi era Javiera Rojas, l’attivista cilena trovata morta

Rojas, 42 anni, era nota nel Paese per aver dedicato il suo impegno alle proteste contro progetti che prevedevano la costruzione di centrali termoelettriche e serbatoi. Tra questi, la vittoriosa campagna del 2016 contro il Tranca Dam, l’installazione di un sistema di irrigazione che avrebbe favorito le imprese agricole ma distrutto il patrimonio materiale e immateriale della zona, mettendo a repentaglio siti archeologici, piante e animali, già a rischio di estinzione. Il piano d’azione messo a punto dalla compagnia spagnola Typsa, infatti, prevedeva l’inondazione del villaggio di El Durazno e il conseguente allontanamento dei contadini che vivevano lì da generazioni e che sarebbero stati privati dell’acqua e delle condizioni necessarie per sopravvivere. È stato proprio grazie ai suoi sforzi e all’attenzione instancabile dedicata alla causa che il Governo è intervenuto immediatamente, richiedendo documenti che spiegassero nel dettaglio le intenzioni della compagnia e le conseguenze dell’operazione sull’area. Reputata infattibile, il ministero dei Lavori Pubblici aveva rescisso il contratto e annullato qualsiasi accordo pregresso. «Abbiamo dimostrato che si trattava di un’opera assolutamente inutile e che andava a favorire soltanto gli imprenditori», dichiarò Rojas, allora presidentessa della Agrupación, all’Osservatorio Latinoamericano sui conflitti ambientali nel 2018, «La motivazione con cui veniva giustificata, la sua presunta utilità contro la siccità e gli effetti del cambiamento climatico, era una fake news. L’obiettivo che intendevano raggiungere era solo uno: incrementare il territorio da coltivare per avere più prodotti da esportare».

La lotta contro la centrale di Combarbalá e le minacce

Ma non si limitò soltanto a questo. Secondo quanto confermato dal Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT), l’organizzazione in cui militava, l’attivista si schierò in prima linea anche contro la centrale idroelettrica di Combarbalá, finanziata da Prime Energía, una filiale dell’americana EnfraGen Capital. Durante la pandemia, per stare più vicina alla famiglia, aveva deciso di spostarsi da Coquimbo a Calama e, almeno secondo quanto riportato dai media indipendenti, non era momentaneamente coinvolta in alcun tipo di contestazione attiva ma, da anni ormai, era abituata a fare i conti con intimidazioni da parte di chi non accettava di buon grado le sue interferenze. «Era preziosa, il simbolo di una vita dedicata alla resistenza», ha sottolineato in un’intervista al Guardian Francisca Fernández, che l’aveva conosciuta attraverso il MAT, «In ogni manifestazione, in ogni sit-in o blocco, c’era lei, in tutta la sua vivacità».

Estoy desolada, con pena y rabia. Nuevamente nos acecha un feminicidio, el de nuestra compañera Javita Rojas. Nos duele el alma, el cuerpo. Javi, haremos justicia!!! Javi fuiste una gran luchadora en contra de la Termoeléctrica de PRIME Y El embalse la tranca. pic.twitter.com/VUzwlSKtYm — Francisca Fernández Droguett (@FranFDroguett) November 30, 2021

Cile, terra inospitale per gli ambientalisti

Il caso di Javiera Rojas ha acceso nuovamente i riflettori sul problema del Cile con gli attivisti ambientali. «Qui non si uccide soltanto per la violenza strutturale, il movente di molti delitti non è solo la misoginia o l’abuso sessuale, le persone vengono massacrate per il semplice motivo di aver difeso i propri ideali», ha spiegato Marielu Avedaño, portavoce del MAT, ai microfoni della televisione cilena La Red. A oggi, l’America Latina è una delle regioni più insidiose per gli ambientalisti. In terra cilena, in particolare, il target dei killer sono le figure che affiancano i residenti dei territori del sud nel reclamare il diritto di salvaguardare luoghi incontaminati dallo strapotere di industrie senza scrupoli. Ecco perché Gabriel Boric, candidato dei progressisti alla carica di presidente, ha ribadito in un tweet «l’urgenza di predisporre misure di protezione, ratificando il patto di Escazú tra America del Sud e stati caraibici». Soprattutto alla luce dei dati dell’ONG Global Witness (che ha registrato, soltanto nel 2020, 277 attivisti assassinati nel mondo) e di quanto continuano a subire membri di comitati come il MAT, quotidianamente sottoposti a minacce e attacchi fisici. Oltre che, nel caso delle donne, tentativi di aggressione e violenza sessuale.