Javier Bardem chi è: carriera e vita privata dell’attore stasera a Che tempo che fa

Nuova puntata e altro super ospite internazionale per Che tempo che fa. Stasera 19 dicembre, alle 20 su Rai3, Fabio Fazio riceverà in studio l’attore premio Oscar Javier Bardem. La star spagnola presenterà infatti il suo nuovo film, Il capo perfetto, atteso in sala per il 23 dicembre. La serata vedrà poi la presenza dei consueti ospiti fissi, tra cui Luciana Litizzetto, Nino Frassica, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Javier Bardem, carriera e vita privata dell’attore stasera 19 dicembre 2021 a Che tempo che fa su Rai3

Javier Bardem, carriera professionale

Spagnolo, classe 1969, Javier Bardem è uno degli attori più celebri e amati del suo paese. Figlio di José Carlos Encinas Doussinague e dell’attrice Pilar Bardem, scomparsa lo scorso luglio, ha inizialmente mosso i suoi primi passi sul campo da rugby, tentando anche la carriera professionistica. Ha persino rappresentato la sua nazionale a livello giovanile, ma ha poi presto scoperto il suo talento per la recitazione.

Nel corso della sua carriera, Javier Bardem ha recitato per i più grandi registi di Hollywood. Lo hanno voluto con sé Ridley Scott, Pedro Almodovar, Woody Allen, Denis Villeneuve, Sam Mendes, Alejandro González Iñárritu e i fratelli Cohen, solo per citarne alcuni. Ricco anche il suo palmares di riconoscimenti. Tre le sue nomination agli Oscar, tra cui la vittoria nel 2008 come “Miglior attore non protagonista” per Non è un paese per vecchi. La sua performance nei panni Anton Chigurh gli ha consentito di vincere un Golden Globe (cinque le nomination totali) e un BAFTA, unico trionfo su tre candidature.

Ben più ampia la serie di vittorie ai Goya, i più importanti riconoscimenti del cinema spagnolo. Qui ha trionfato ben sei volte, quattro delle quali come “Miglior attore protagonista” (Boca boca, I lunedì al sole, Mare dentro e Biutiful). In carriera si è aggiudicato due Coppe Volpi a Venezia, nel 2000 e nel 2004, e un Prix d’interpretation masculine a Cannes nel 2010 per Biutiful. Fra le altre interpretazioni si ricordano Escobar – Il fascino del male nei panni del celebre narcotrafficante, Skyfall come villain di James Bond e Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar, ultimo capitolo con Johnny Depp. Di recente è apparso anche in Dune di Denis Villeneuve.

Javier Bardem, vita privata e Instagram

Per quanto riguarda la vita sentimentale, Javier Bardem è legato da undici anni alla moglie e collega Penelope Cruz. I due si sono sposati il 14 luglio 2010 è hanno due figli, Leonardo (2011) e Luna (2013). La coppia ha condiviso il set più volte anche prima del matrimonio. Il primo lavoro assieme è stato Prosciutto, prosciutto di Bigas Luna (1992), seguito da Carne trémula di Almodovar (1997) e Vicky Cristina Barcelona di Woody Allen (2008). Una volta sposati hanno recitato assieme in The counselor – Il procuratore (2013), Escobar – il fascino del male (2017) e Tutti lo sanno (2018). Attivo sui social, Javier Bardem ha un profilo Instagram con 485 mila follower.