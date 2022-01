Jason Momoa e Lisa Bonet si lasciano, le altre coppie scoppiate a Hollywood

Dopo 16 anni si separa una delle coppie più belle di Hollywood: Jason Momoa e Lisa Bonet hanno annunciato al fine del loro matrimonio con un post congiunto su Instagram. «Abbiamo tutti sentito la stretta e i cambiamenti di questi tempi di trasformazione», si può leggere nel messaggio rivolto ai follower. «È in corso una rivoluzione e la nostra famiglia non fa eccezione», hanno scritto la star di Aquaman e la protagonista de I Robinson, nonché ex moglie di Lenny Kravitz, sottolineando l’affetto reciproco che ancora rimane tra i due. Jason Momoa, 42 anni, Lisa Bonet, che ne ha 12 in più di lui, stavano insieme dal 2005 e si erano sposati alla fine del 2017. Dalla loro unione sono nati due figli. Ecco altre cinque coppie storiche di Hollywood che non esistono più.

Tom Cruise e Nicole Kidman

Tom Cruise è stato sposato anche con Katie Holmes ed ha avuto una storia di tre anni con Penelope Cruz, ma la relazione dell’attore rimasta di più nell’immaginario collettivo è quella con Nicole Kidman, conosciuta nel 1989 sul set di Giorni di tuono e sposata l’anno successivo. Il matrimonio tra i due è ufficialmente terminato nel 2001: tra le cause, pare certo, la passione con cui Cruise ha aderito a Scientology, cosa che ha via via inasprito ed esaurito il rapporto tra i due, che nel ruolo di una coppia avevano recitato in Eyes Wide Shut di Stanley Kubrick nel 1999.

Brad Pitt e Angelina Jolie

Anche Brad Pitt ha avuto storie (e matrimoni) con più colleghe: la più celebre di tutte è quella con Angelina Jolie, conosciuta sul set di Mr & Mrs Smith, quando lui all’epoca era ancora formalmente il marito di Jennifer Aniston. I Brangelina sono stati la “coppia copertina” per oltre un decennio: dal 2005, anno delle prime paparazzate insieme, al 2016, quando lei ha presentato istanza di divorzio (si erano sposati nel 2014), citando differenze inconciliabili e comportamenti violenti del marito. Tre i bambini adottati dalla coppia, tre quelli naturali: a metà dell’anno scorso, dopo una lunga battaglia legale, Pitt ha ottenuto ottiene l’affidamento congiunto dei figli

Ben Affleck e Jennifer Garner

Ben Affleck e Jennifer Garner si sono sconosciuti sul set di Pearl Harbor (2000), per poi ritrovarsi su quello di Daredevil (2002), ma all’epoca erano impegnati. Lui, in particolare, con Jennifer Lopez. Sono stati fotografati insieme nel 2004, a una partita di basket Nba e poi si sono sposati l’anno seguente. La coppia ha avuto a lungo una relazione felice, da cui sono nati tre figli. Dopo i rumor sulla presunta relazione con la tata, Ben Affleck e Jennifer Garner hanno deciso di separarsi, per poi divorziare ufficialmente nel 2017. Lui adesso sta di nuovo con Jennifer Lopez.

Demi Moore e Bruce Willis

Quando nel 1987 Bruce Willis e Demi Moore si sono conosciuti e sposati nel giro di pochissimo tempo, quello più famoso era lui. Poi le cose si sono invertite e cambiate di nuovo, mentre il loro matrimonio andava avanti. Fino al 2000, anno del loro divorzio: nonostante la separazione, i due attori hanno scelto di non allontanarsi eccessivamente per stare vicini alle tre figlie, dando vita a una bella famiglia allargata. Dal 2005 al 2013 lei è stata sposata con Ashton Kutcher, mentre lui nel 2009 è convolato a nozze con la supermodella Emma Heming.

Anna Faris e Chris Pratt

Una delle coppie più amate di Hollywood, che però potrebbe essere sfuggita ai più, è stata quella formata da Anna Faris (protagonista della saga Scary Movie) e Chris Pratt (Starlord/Peter Quill de I Guardiani della Galassia): si sono conosciuti nel 2007 sul set di Take me home tonight e sposati due anni dopo. Nel 2012 hanno avuto un figlio, ma poi nel 2017 hanno annunciato a sorpresa la loro separazione.