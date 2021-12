Jason Momoa chi è: carriera e vita privata del protagonista di Braven stasera su Italia 1

Jason Momoa è protagonista, stasera 6 dicembre alle 21,20 su Italia 1, del film Braven, thiller del 2018 di Lin Oeding. Nel cast anche Stephen Lang e Brendan Fletcher. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Braven, trama e cast del film stasera 6 dicembre 2021 su Italia 1

Joe Braven (Jason Momoa) è un umile taglialegna che conduce una vita tranquilla assieme alla moglie e alla figlia lungo la frontiera fra Stati Uniti e Canada. Quando suo padre Linden (Stephen Lang), affetto da demenza senile, si rende protagonista di una rissa in un bar per aver scambiato una donna con sua moglie, Joe decide di avvicinarsi di più al suo vecchio per dargli le cure necessarie. I due, insieme alla figlia di Joe Charlotte (Sasha Rossof), partono per trascorrere un tranquillo weekend nella baita di famiglia tra le montagne, ma qualcosa di inaspettato scuote in modo irreversibile la loro esistenza.

Una banda di trafficanti di droga ha abbandonato lì una preziosissima partita di cocaina a seguito di un incidente stradale. I criminali, dopo essersi allontanati per sistemare i loro affari, tornano per recuperare il loro bottino proprio mentre la famiglia si è stabilita per il weekend. Senza alcuna possibilità di intavolare una trattativa e spiegare le sue ragioni, Joe capisce di non avere altra scelta che combattere. È l’unico modo per salvare la vita di Charlotte e tornare sani e salvi a casa.

Jason Momoa, carriera e vita privata dell’attore di Braven stasera 6 dicembre 2021 su Italia 1

Jason Momoa, da Baywatch al Trono di Spade a Dune

Hawaiano, classe 1979, Jason Momoa ha una laurea in Biologia della fauna selvatica conseguita all’Università di Colorado. Dopo una prima attività come modello, ha iniziato la carriera da attore nelle ultime due stagioni di Baywatch nei panni di Jason Ioane dal 1999 al 2001. La sua carriera è però legata principalmente al personaggio di Khal Drogo ne Il Trono di Spade, selvaggio dothraki che prende in sposa Daenerys Targaryen. Negli anni ha poi recitato in Conan – Il barbaro, remake del film con Arnold Schwarzenegger, nei panni di Aquaman nei film tratti dai fumetti DC Comics e nel recente kolossal Dune di Denis Villeneuve.

Jason Momoa, la cicatrice sul viso e la vita privata

Per quanto riguarda la vita sentimentale, Jason Momoa è sposato dal 2017 con l’attrice Lisa Bonet (Denise de I Robinson). I due, legati già dal 2005, sono genitori di due bambini, Lola Iolani (2007) e Nakoa-Wolf Manakauapo Namakaeha (2008). La donna è anche madre di Zoe Kravitz, avuta dal primo matrimonio con la rockstar Lenny Kravitz.

Appassionati di rugby e tifoso degli All Blacks, è anche esperto di arti marziali avendo seguito alcuni corsi per preparare il ruolo di Conan. L’attore porta sul volto una vistosa cicatrice, conseguenza di un colpo subito nel 2008 in un bar di Hollywood. La ferita ha richiesto 140 punti di sutura in un delicato intervento di ricostruzione facciale, ma ha lasciato il chiaro segno sul sopracciglio sinistro. Attivo sui social, ha un account Instagram, @prideofgypsies, che conta 16,6 milioni di follower dove pubblica diversi momenti della sua vita privata.