Jasmine Carrisi in Beautiful, la figlia di Albano protagonista nella soap opera

Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano, sarà protagonista in un episodio della soap opera Beautiful. La figlia del cantante pugliese sarà tra gli ospiti speciali negli episodi che stanno girando a Roma.

Jasmine Carrisi protagonista di Beautiful

Proprio in questi giorni il cast è a Roma per girare alcune puntate della soap opera più vista al mondo. Sul set italiano verrà dato spazio anche ad alcune star locali, tra cui proprio Jasmine. Pochi ancora i dettagli resi noti. Non si conosce il ruolo che rivestirà nella serie ma, dalle storie che ha pubblicato su Instagram, sembrerebbe già alle prese sul set internazionale. Gli attori di Beautiful saranno a Roma fino ad oggi e le puntate verranno trasmesse in America a fine giugno, mentre in Italia saranno mandate in onda nella primavera 2024.

Previste altre guest star italiane

La soap opera è arrivata in Italia nel lontano 1990 su Canale 5, dove veniva trasmessa alle 13.40 tutti i giorni incollando alla tv milioni di spettatori. È tra le più longeve della storia, va in onda ininterrottamente da 36 anni e proprio in questi mesi ha celebrato il traguardo delle 9 mila puntate. Gli episodi girati nella Capitale vedranno come protagonisti Ridge (Thorsten Kaye), Brooke (Katherine Kelly Lang), Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), Carter (Lawrence Saint-Victor), Hope (Annika Noel), Liam (Scott Clifton) e Thomas (Mathiew Atkinson) e le scene saranno girate tra il Colosseo, Piazza Navona (in cui è prevista anche una sfilata di moda) e Piazza di Spagna.

Tra le altre guest star sul set di Beautiful dovrebbe esserci anche Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra, che interpreterà il ruolo della pr internazionale della Forrester Creation. A renderlo noto The Hollywood Reporter Roma, secondo cui la giovane sarà protagonista durante la sequenza girata a Piazza Navona.