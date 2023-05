Jasmine Carrisi su papà Al Bano e mamma Loredana: «Da figlia non è bello vedere certe cose»

Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, ha rilasciato un’intervista al Corriere durante la quale ha parlato della sua famiglia e del suo futuro.

Jasmine Carrisi su Al Bano e Loredana Lecciso

La figlia del cantante pugliese si è in primis espressa sulla sua famiglia allargata e sul “peso” del cognome che porta. «Non porto un nome facile, non ho un genitore qualunque: vergognata mai, ma il peso l’ho sentito, quello sì», ha affermato Jasmine confidando anche di aver sofferto del fatto che i suoi genitori fossero spesso al centro del gossip: «Non l’ho vissuta benissimo, mi pesava vedere i titoli di giornale, le copertine o le notizie in tv a volte esagerate. Mi faceva strano che tutti sapessero o presumessero di sapere quello che succedeva in casa. È sempre stato così fin da quando ero piccola, poi ci fai l’abitudine. Avrei preferito che non circolasse nulla. Mi ha sicuramente formato, mettiamola così, ma da figlia non è bello vedere certe cose».

Per quanto riguarda invece i suoi fratelli, quelli nati dalla storia d’amore tra Al Bano e Romina Power, Yari, Cristel e Romina Jr, e alla sorella nata dal matrimonio precedente di Loredana Lecciso, ha detto: «Siamo tanti, ma non c’è la concezione di Natale da famiglia allargata, quelle cose tipo le vacanze tutte insieme. Con gli altri miei fratelli ci viviamo in momenti diversi, anche perché abitiamo in posti diversi, siamo tutti sparsi». La ragazza ha poi aggiunto di non aver nessuno rapporto con Romina Power.

Il sogno di fare la cantante

Jasmine ha poi parlato del suo futuro, sul quale sembra avere le idee molto chiare: «Mio papà si meravigliava quando dicevo che volevo fare la cantante, ma dopo tutti i suoi concerti che mi ha portato a vedere.. La passione per la musica ce l’avevo in casa, l’ho seguito spessissimo in giro con mio fratello, mi portava sempre, soprattutto se c’erano belle città che voleva farci visitare… per forza di cose mi sono innamorata di questo lavoro». La 22enne in questo momento sta studiando Comunicazione online e tra dieci anni si vede laureata ma impegnata nella sua carriera musicale. Sogno al quale non vuole rinunciare nonostante i genitori abbiano cercata di ostacolarla: «Finché frequentavo il liceo mi hanno sempre tenuta fuori, io volevo iniziare da piccola, ma loro mi dicevano di aspettare, che dovevo capire se era una vera passione… Mi hanno ostacolato per tutelarmi».