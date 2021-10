Coinvolto nelle proteste No Green Pass a Roma, Jared Leto si improvvisa cronista

Vacanze romane da dimenticare per Jared Leto. Il leader dei Thirty Seconds To Mars, nonché premio Oscar per il ruolo in Dallas Buyers Club, è rimasto coinvolto nei violenti scontri tra No Green Pass e forze dell’ordine, che ieri hanno messo a ferro e fuoco il centro della Capitale. L’attore e cantante statunitense si è trovato in mezzo ai tafferugli e si è improvvisato reporter, documentano gli avvenimenti con una serie di storie su Instagram: «Mi sono trovato in mezzo a una protesta in Italia, da quel che ho capito era sugli obblighi del vaccino/green pass. Quando ho respirato gas lacrimogeni ho dichiarato chiusa la serata. Ecco qualche foto e video».

Jared Leto, reporter in incognito

Nessuno in quei momenti di guerriglia urbana lo ha riconosciuto e così Leto ha potuto fotografare e riprendere, in relativa tranquillità, quello che stava accadendo per le vie di Roma: la polizia in assetto antisommossa, più cariche, il lancio di gas lacrimogeni, l’assalto di uno dei manifestanti a un’auto blu, la testa sanguinante di un ferito e molto altro. Habitué di Roma e più in generale dell’Italia, Leto è un grande appassionato di free-climbing e aveva trascorso la mattinata in un impianto sportivo della Capitale dove è possibile fare arrampicate su pareti attrezzate. In serata, senza sapere della manifestazione (e soprattutto immaginarne le conseguenze), si era poi spostato in centro insieme all’amico stilista Alessandro Michele, direttore creativo di Gucci. Proprio la maison al centro del prossimo film dell’attore, House of Gucci, in cui un irriconoscibile Leto interpreterà Paolo Gucci. Nelle sale dal 3 dicembre, con regia di Ridley Scott e un cast stellare: oltre a lui, Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jeremy Irons Salma Hayek. Nel corso della notte sono state arrestate 12 persone coinvolte nelle violenze della manifestazione No Green Pass di Roma, tra cui i vertici di Forza Nuova Giuliano Castellino e Roberto Fiore, rispettivamente responsabile nazionale e capo romano della formazione neofascista.