Jannick Schümann chi è: carriera e vita privata dell’interprete di Franz in Sissi stasera su Canale 5

Jannick Schümann è uno dei protagonisti di Sissi, in onda stasera, martedì 4 gennaio 2022, alle 21.25 su Canale 5. Diretta dal regista Sven Bohse, la miniserie in 6 puntate racconta la storia dell’imperatrice Elisabetta d’Austria Ungheria, comunemente conosciuta come Sissi.

Sissi: le cose da sapere sulla serie tivù in onda stasera su Canale 5 alle 21.25

Sissi: la trama

L’obiettivo principale della serie è quello di esplorare la figura pubblica e privata di Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach, la futura imperatrice Sissi. Dall’adolescenza in Baviera fino all’incontro con l’imperatore Francesco Giuseppe I, suo futuro sposo. Una storia d’amore, la loro, costantemente sottoposta al peso dei protocolli e delle regole e, soprattutto, della presenza ingombrante della famiglia di Franz. Da un giorno all’altro, la giovane Sissi si troverà a dover rinunciare a sogni, ambizioni e desideri e, nonostante l’amore dei sudditi, farà i conti con una pericolosa solitudine, che la porterà a barcamenarsi tra duri drammi personali, depressione, gravi nevrosi, problemi alimentari e grosse perdite.

Sissi: il cast

Oltre a Jannick Schümann (Franz), nel cast troviamo anche Dominique Devenport (Sissi), David Korbmann (il conte Grünne), Désirée Nosbusch (l’arciduchessa Sophie), Tanjia Schleiff (la contessa Esterházy), Julia Stemberger (la duchessa Ludovica), Yasmani Stambader (Bela), Paula Kober (Fanny) e Giovanni Funiati (il conte Andrássy).

Sissi: le anticipazioni sull’episodio in onda stasera

La puntata di stasera, a giudicare dalle anticipazione, sembra ricca di colpi di scena. Dopo il matrimonio, per Sissi iniziano le difficoltà. È troppo giovane per concedersi al marito: Franz capisce la situazione ma si allontana fisicamente da lei, intrattenendosi con altre donne. Non solo. L’impatto con le rigide regole asburgiche è decisamente traumatico e la sua cara amica Fanny viene allontanata bruscamente dalla corte perché considerata inadatta a rivestire il ruolo di dama di compagnia. Così, si ritrova povera, sola, sotto la pioggia e alla mercé di tre criminali. A salvarla ci penserà Lajos, un patriota ungherese arrivato a Vienna per uccidere il kaiser. Intanto, la coppia imperiale decide di trasferirsi a Laxenburg, in un castello alle porte di Vienna, per la luna di miele. Ma, dopo momenti di tranquillità e complicità, il giovane prende nuovamente le distanze dalla sua sposa. E, dopo una notte intera passata ad attenderlo, Sissi scopre che si trova a Vienna.

Sissi: carriera e vita privata di Jannick Schümann

Sissi: Jannick Schümann, un destino chiamato recitazione

Nato ad Amburgo, Germania, nel 1992, Jannick Schümann è uno dei nomi più promettenti del panorama cinematografico e televisivo tedesco. Appassionato d’arte e recitazione sin da bambino, ha iniziato a studiare molto presto per diventare attore. Il suo esordio sul piccolo schermo è datato 2003, quando ha interpretato un piccolo ruolo nella serie tivù Die Rettungsflieger. Progetto a cui, negli anni, sono seguite piccole parti in fiction e sceneggiati nazionali come In capo al mondo per amore, Tatort e Grani di pepe. A consacrarlo alla fama, tuttavia, è stato il personaggio di Nicolas in Cyber Girls, a cui ha prestato volto e voce per 11 episodi, tra 2010 e 2011. Parallelamente alla televisione, è riuscito a ritagliarsi uno spazio anche nel mondo del cinema, entrando nel cast di lungometraggi molto apprezzati dalla critica tra cui Spieltrieb, LenaLove, Die Mitte Der Welt, Submergence di Wim Wenders e Monster Hunter di Paul W.S Anderson. Dopo aver dato prova di un certo talento in un ricco repertorio di fiction importanti, da Hamburg Distretto 21 a Squadra Speciale Colonia, passando per Squadra speciale Cobra 11, Tribes of Europa e Westwall, nel 2021 ha conquistato il pubblico nazionale e internazionale grazie a Sissi e alla sua performance nei panni del principe Franz.

Sissi: vita privata di Jannick Schümann

Dichiaratamente gay, l’attore ha fatto coming out su Instagram nel 2020, postando una fotografia con l’attuale fidanzato, Felix Kruck.