Jankto, ex Udinese e Sampdoria, fa coming out: «Sono gay e non voglio più nascondermi»

Il centrocampista della Repubblica Ceca, attualmente allo Sparta Praga ed ex calciatore di Ascoli, Udinese e Sampdoria, ha utilizzato Instagram per fare pubblicamente coming out. Un gesto più unico che raro nel mondo del calcio e che sta facendo il giro del mondo rapidamente. Poco dopo le 14 ha pubblicato sul proprio profilo una clip in cui si vede soltanto lui, con uno sfondo nero e una maglia dello stesso colore, mentre recita ciò che scrive anche nel post: «Sono gay e non voglio più nascondermi». Un momento storico per il calcio mondiale, perché si tratta del primo calciatore ad aver fatto coming out in un campionato europeo ancora in attività.

Jankto: «Voglio vivere la mia vita in libertà»

Il post di Jankto è stato subito riempito di like e ripreso dai media di tutta Europa. L’ex calciatori di Udinese e Sampdoria, attualmente allo Sparta Praga, scrive: «Ciao, sono Jakub Jankto. Come tutti gli altri, ho i miei punti di forza, i miei punti deboli, una famiglia, i miei amici, un lavoro che svolgo al meglio da anni, con serietà, professionalità e passione. Come tutti gli altri, voglio anche vivere la mia vita in libertà. Senza paure. Senza pregiudizio. Senza violenza. MA con amore. Sono gay e non voglio più nascondermi». Anche lo Sparta Praga ha voluto applaudire la scelta di fare coming out del suo calciatore. In un tweet scrive: «Jakub Jankto ha parlato apertamente del suo orientamento sessuale con la dirigenza, l’allenatore e i compagni di squadra qualche tempo fa. Tutto il resto riguarda la sua vita personale. Nessun ulteriore commento. Basta domande. Hai il nostro supporto. Vivi la tua vita, Jacob. Non importa nient’altro».

La carriera di Jacub Jankto: ha giocato in Serie A e nella Liga

Jacub Jankto ha 27 anni ed è un centrocampista ceco. Vanta ben 45 presenze con la maglia della sua nazionale, condite anche da 4 reti e dalla partecipazione allo scorso europeo nell’estate del 2021. La sua carriera è decollata dal 2015, quando fu l’Udinese a portarlo in Italia, mandandolo poi in prestito in Serie B all’Ascoli. Nella stagione seguente l’esordio in Serie A a Udine, dove gioca per due anni. Poi il passaggio alla Sampdoria, dove resta tre stagioni. In Serie A ha giocato 155 partite e segnato 17 reti. Nell’estate del 2021, invece, si è trasferito al Getafe e poi in prestito allo Sparta Praga, la squadra della sua città.

