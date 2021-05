Ragione e impiattamento

Toast al formaggio, zuppa bianca, spuma al limone. Sono solo alcuni dei manicaretti che pare arricchissero i pranzi e le cene di Jane Austen. E che, grazie al ricettario di Martha Lloyd tutti potranno provare ad assaggiare. Scritto tra il 1798 e il 1830 e poi venduto da un erede al Jane Austen Memorial Trust per poche sterline, Martha Lloyd’s Household Book raccoglie tutte le ricette di una delle più intime amiche della scrittrice inglese, a lungo tempo sua coinquilina nel cottage di Chawton, dove Austen ha scritto tutti i suoi romanzi più celebri. Dopo una pubblicazione parziale nel 1970, il ricettario verrà dato per la prima volta alle stampe nella sua interezza, in una versione a colori e ricca di contenuti inediti distribuita nelle librerie nel mese di giugno.

Il Martha Lloyd’s Household Book è il Google del XVIII secolo



Oltre alle pietanze preferite dall’autrice, figurano nella collezione anche molti dei piatti menzionati nelle sue opere, rimedi di medicina tradizionale e consigli sulla gestione della casa. «Questo libro non è altro che il Google del XVIII secolo», ha spiegato al Guardian Julienne Gehrer, editor del manuale. «Ne sono rimasta così affascinata. Ho immaginato la vita di Martha accanto a Jane, cosa vedeva, cosa sentiva. Quelli erano gli anni più floridi della sua carriera letteraria, immaginate che conversazioni avranno avuto». Per quanto non vi siano riferimenti diretti alle preferenze di Austen, è facile intuirle dalle connessioni tra quanto raccolto da Lloyd e quanto rintracciato nei romanzi e nelle lettere: «Non abbiamo trovato nessuna nota a margine che ci dicesse ‘Oh, questo è uno dei piatti che Jane ama di più’ ma possiamo accontentarci dei richiami tra le ricette scritte a mano e la produzione letteraria».

Non solo Jane Austen: le ricette dei grandi classici



Ma quelle di Jane Austen non sono le uniche ricette disponibili. La letteratura è sempre stata una fonte preziosa di riferimenti culinari e piatti facilmente replicabili a casa, anche a distanza di secoli. Lo sa bene Cara Nicoletti che, nel suo blog Yummy Books, ha sposato il suo amore per la letteratura con la passione per la cucina. Tra le ricette più cliccate, la madeleine di Proust, la terrina di testa di maiale cucinata dai ragazzi de L’isola delle mosche di William Golding, il cheesburger di Franny e Zoey di J.D Salinger e la torta di cocco di Emily Dickinson. Tra una preparazione e l’altra, c’è spazio anche per i cocktail: su tutti, i Mint Julep del Grande Gatsby e il drink ai fiori d’arancio di A sangue freddo. Ma non finisce qui. Simile al blog di Nicoletti ma in versione cartacea, il Little Library Cookbook raccoglie le leccornie di capolavori amati da grandi e piccini, da Moby Dick a Alice nel Paese delle Meraviglie, passando per Piccole Donne. Accontentati anche i lettori appassionati di magia e fantasy: grazie a The Unofficial Harry Potter Cookbook e A Feast of Ice and Fire, i fan del maghetto e di Game of Thrones possono finalmente preparare a casa la Burrobirra e accompagnarla alla torta al limone tanto amata da Sansa Stark.