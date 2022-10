Jamie Lee Curtis contro il botox: «Ti fa sembrare una bambolina di plastica»

Jamie Lee Curtis torna a parlare del corpo femminile, partendo dal proprio pentimento verso l’utilizzo del botox. L’attrice di Hollywood ha concesso un’intervista a Today in cui spiega di essersi pentita non tanto dell’utilizzo ma di aver creduto che fosse necessario un trattamento estetico per stare bene con sé stessa. La star 63enne, che a breve tornerà al cinema con l’episodio conclusivo della famosa saga di Halloween, pellicola che ha lanciato la sua carriera, parla di rughe e interventi che non rifarebbe, perché l’hanno fatta sentire tutt’altro che meglio come invece ipotizzava.

Jamie Lee Curtis: «Il botox ti fa sembrare una bambolina di plastica»

L’attrice di Halloween ha sottolineato di aver capito come a condizionarla sia stata la pressione della società e dello star system. Ma Jamie Lee Curtis ha soprattutto compresso che no, non lo rifarebbe: «Mi sono fatta il botox. Fa sparire le rughe? Sì. Ma poi ti fa sembrare una bambolina di plastica. L’ho fatto, non funziona. Vedo troppe persone concentrate solo su questo». Il riferimento è al tema dell’invecchiamento, uno dei motivi principali per cui all’interno del Jet Set, si continua a utilizzare il botox o si ricorre a interventi ancora più drastici sul corpo. Insomma, la star non ha dubbi: «Non fate casini con la vostra faccia».

Jamie Lee Curtis pro-aging: «Non mi voglio nascondere»

L’attrice aveva parlato già in diverse interviste del tema legato al proprio corpo e all’invecchiamento. «Non sono anti-aging, io sono pro-aging. Voglio invecchiare con intelligenza e grazia. Non mi voglio nascondere», ha dichiarato con orgoglio. Ma soprattutto qualche mese fa, a inizio 2022, in occasione dell’uscita del film Everything everywhere all at once aveva lanciato un messaggio semplice e potente. In un post su Instagram in cui è ritratta nei panni del personaggio di Deidre Beaubeirdra mentre mangia un biscotto con la pancia sporgente ha scritto: «Non mi sono mai sentita tanto libera».