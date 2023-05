Jamie Foxx dimesso dall’ospedale, come sta

Jamie Foxx «è fuori dall’ospedale da settimane ed è in convalescenza». Lo ha scritto su Instagram Corinne, figlia dell’attore 55enne che era stato ricoverato l’11 aprile. Dal momento del suo ingresso in ospedale a seguito di una improvvisa «complicazione medica», di Foxx non erano arrivate più notizie dirette e ufficiali, ma solo indiscrezioni e anche piuttosto preoccupanti. «Ieri stava giocando a pickleball», ha aggiunto al figlia dell’attore: si tratta di una via di mezzo tra tennis e padel molto popolare negli Stati Uniti. «Grazie per le preghiere e il sostegno di tutti. La prossima settimana potremo comunicarvi un’importante novità».

«Apprezzo molto il vostro amore. Mi sento fortunato», aveva scritto l’attore

«Trovo triste vedere come i media ingigantiscano le cose», ha scritto Corinne. Ieri una fonte vicina all’attore (o supposta tale) aveva detto che la famiglia si stava «preparando al peggio», viste le condizioni di Jamie Foxx non accennavano a migliorare, mentre i medici dell’ospedale della Georgia in cui è era ricoverato da un mese cercavano «di andare a fondo per capire la natura dei suoi problemi». Dopo tre settimane di ricovero, la star del cinema e della musica statunitense aveva scritto su Instagram: «Apprezzo davvero molto il vostro amore. Mi sento fortunato», primo messaggio apparso sui profili social dell’attore dopo un lungo silenzio. La figlia, nel post in cui ha rassicurato i fan, non ha fornito ulteriori informazioni oltre a quella relativa alle dimissioni del padre.

Foxx era stato ricoverato mentre stava lavorando al film Back in action

Premio Oscar nel 2005 per la sua interpretazione del pianista e cantante Ray Charles nel film biopic Ray, Jamie Foxx era stato ricoverato in ospedale l’11 aprile. In quel momento stava lavorando al film Back in action, una commedia di prossima uscita realizzata per Netflix. Inoltre era sul punto di avviare le registrazioni per la sesta edizione del popolare game show Beat Shazam su Fox: costretto a interrompere tutti i suoi impegni, è stato sostituito da Nick Cannon al timone del programma. Rimpiazzata anche Corinne, che nello show faceva la dj: al suo posto Kelly Osbourne.