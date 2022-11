James Zhong rischia 20 anni di carcere: ha rubato e nascosto 3 miliardi in Bitcoin

Ha confessato davanti al tribunale di New York James Zhong. L’uomo avrebbe rubato circa 3 miliardi di Bitcoin e ora rischia una pena di 20 anni. Il reato è di frode telematica. A quanto si apprende, Zhong si sarebbe iscritto a una piattaforma che operava nel mercato nero di questa criptovaluta. Si sarebbe registrato per circa 9 volte. L’uomo avrebbe operato con questi account per circa due anni, dal 2011 al 2013.

New York, James Zhong confessa furto di miliardi di Bitcoin

In ogni account, James avrebbe depositato dai 2.000 ai 200 mila Bitcoin per ogni account. I nomi erano tutti diversi. Per confondere la piattaforma, Zhong avrebbe poi fatto centinaia di richieste di prelievo senza avere abbastanza Bitcoin nei diversi account. In questo modo, avrebbe ottenuto più Bitcoin di quanti depositati. Per aumentare i suoi introiti illeciti, James non avrebbe esitato a passare da Bitcoin a Bitcoin Cash, facendo così lievitare i profitti.

Nel novembre 2021, la polizia statunitense ottiene un mandato di perquisizione per la sua abitazione e scopre un Raspberry Pi nascosto in un armadietto del bagno. Il dispositivo era avvolto in una coperta e all’interno di una confezione di popcorn. Allora, la cifra sul PC era di 3 miliardi di Bitcoin, ora scesi poco sotto il miliardo.

Rischia 20 anni di carcere

«Questo caso mostra che non smetteremo di seguire la scia del denaro. Non importa quanto sia attentamente nascosto – anche in una scheda infilata in fondo a una confezione di popcorn» ha spiegato il procuratore generale Damian Williams. Il 32enne abitava a Gainesville, in Georgia. La notizia arriva ora perché solo ora si è riusciti a recuperare la cifra in criptovaluta.

La cifra rubata non si riesce nemmeno a quantificare, dato che un solo Bitcoin equivale a circa 20 mila euro. Le valute virtuali hanno un riscontro anche nelle monete correnti, dato che si possono convertire usando dei tassi di cambio specifici.