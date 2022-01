Lego, il colosso dei mattoncini da costruzione, è stato citato in giudizio dallo stilista newyorchese James Concannon per aver riprodotto, in un set dedicato al reality Netflix Queer Eye, una giacca creata appositamente per uno dei protagonisti, Antoni Porowski.

Perché lo stilista James Concannon ha fatto causa alla Lego

Nell’esposto presentato a Dicembre in un tribunale del Connecticut, il designer, che ha spesso realizzato vestiti e accessori sfoggiati dal cast del programma, ha accusato l’azienda danese di violazione intenzionale del copyright e chiesto un risarcimento dei danni in denaro. In base a quanto riportato dalla CNN, il team creativo si sarebbe appropriato, senza alcun permesso, del modello di un chiodo in pelle ideato da Concannon nel 2018, riproducendolo nei minimi dettagli su uno dei torsi intercambiabili delle figurine del kit. Un articolo che, già qualche anno fa, era stato protagonista di una vicenda molto simile: mentre, infatti, il team di produzione dello show si è sempre accertato di chiedere al couturier l’autorizzazione per adoperare i pezzi delle sue collezioni, nel 2019 Netflix non lo aveva contattato e, in uno degli episodi della trasmissione, era comparsa comunque la giacca. Pensando si trattasse di un errore di distrazione, all’epoca non aveva dato troppa importanza alla questione. Fino a quando, a settembre 2021, il lancio del Queer Eye – The Fan 5 Loft sul mercato non lo ha spinto ad alzare la voce.

Una somiglianza che non lascia spazio a dubbi

In effetti, il paragone tra l’esemplare in larga scala e quello in plastica sembra dargli ragione. Le similitudini tra le due parti sono evidenti: sul bavero sinistro, in entrambi i casi, spicca il simbolo della pace. E, sulla parte anteriore, a destra, campeggia il disegno di uno scheletro. Non mancano neppure la grossa scritta in bianco sulla schiena e il dettaglio della zip. Mentre Lego non si è ancora espressa, in un post su Instagram, Concannon si è nuovamente scagliato contro il brand, spiegando la situazione senza filtri. «Hanno sfruttato la mia idea per una campagna di marketing aggressiva», ha scritto, «E, ancora peggio, non si sono limitati a questo: quel modello, infatti, è stato replicato più volte e in più versioni». Ma non è tutto: per tentare di ovviare al danno senza sollevare polveroni, un portavoce del servizio clienti gli avrebbe inizialmente offerto il set in regalo. Pochi giorni dopo, tuttavia, la compagnia avrebbe fatto dietrofront, appellandosi a una policy che non consentirebbe la distribuzione gratuita dei prodotti e invitandolo ad acquistarlo.