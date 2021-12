Daniel Craig ha appeso smoking e pistola al chiodo. Nel 2022 si procederà alla ricerca di un nuovo James Bond, l’agente segreto più famoso del cinema. E se il prossimo fosse non binario? La suggestione arriva direttamente da Barbara Broccoli, storica produttrice della saga, intervenuta al podcast inglese Girls on Film.

James Bond, per la produttrice il prossimo potrebbe essere non binario

«Chi lo sa, penso che sia possibile, sai? Dobbiamo solo trovare l’attore giusto», ha detto Broccoli al microfono della giornalista Anna Smith nel centesimo episodio del podcast. Come riporta Deadline, la dichiarazione è molto significativa, tanto che potrebbe dare avvio a un futuro completamente diverso della saga. Le parole della produttrice confermano come il tutto sia ancora in continuo divenire, con numerose possibilità all’orizzonte. Se l’orientamento sessuale di 007 è ancora ignoto, una certezza arriva invece al sesso del protagonista. «Il prossimo James Bond sarà un uomo, non credo che una donna possa interpretare il personaggio», aveva dichiarato Broccoli qualche giorno fa al The Hollywood Reporter. «Credo nell’idea di creare personaggi femminili ex novo, non di calare le donne in ruoli maschili. Reputo fondamentale creare film sulle donne per le donne». Certa anche la provenienza dell’attore, che dovrà essere esclusivamente britannico.

Dello stesso avviso Daniel Craig, attore che ha vestito i panni di Bond fino al recente No Time to Die: «La questione è semplice: ci sono parti migliori per le donne e altre più adatte agli uomini», aveva dichiarato il britannico al magazine americano. «Perché una donna dovrebbe interpretare James Bond quando ci sono ruoli altrettanto importanti e direttamente indirizzati all’universo femminile?».

Da Tom Hardy a Luke Evans, è già partito il toto attori

Intanto si susseguono i rumors sul prossimo attore che vestirà lo smoking dell’agente doppio zero. Sebbene Barbara Broccoli abbia dichiarato che il casting non partirà prima del 2022, i bookmakers sono già scatenati. Fra i più papabili per vestire i panni di James Bond ci sarebbe Tom Hardy, recentemente in sala con il nuovo cinecomic di Venom. L’attore, noto per le sue performance in Revenant, Inception e Il cavaliere oscuro – Il ritorno, è dato protagonista delle scommesse inglesi, dove è quotato 5 a 2.

C’è poi chi parla di Idris Elba, che sarebbe il primo uomo di colore a interpretare James Bond, il protagonista di Peaky Blinders Cillian Murphy e il volto di Spiderman Tom Holland. Chissà però se, dopo la possibilità di un Bond non binario, l’interprete non possa essere Luke Evans, attore dichiaratamente omosessuale già in lizza per il posto e valutato 6 a 1.