Ressa in scena

L’ultimo duello è imminente. La prossima settimana, per l’esattezza il 15 ottobre, uscirà in tutte le sale italiane e internazionali The Last Duel, ultimo progetto di Ridley Scott (premio Oscar per Il Gladiatore). Il cineasta, da sempre amante dei film ispirati a fatti storici ed eventi realmente accaduti – come testimoniano anche Le Crociate, Exodus – Dei e re e il prossimo The House of Gucci con Lady Gaga – è pronto a tornare in tutti i cinema con uno dei duelli più celebri dell’umanità.

The Last Duel, trama e cast del nuovo lavoro di Ridley Scott

Il film, che vanta la presenza di Matt Damon, Adam Driver e Ben Affleck, racconterà la storia dell’ultimo duello di Dio, avvenuto in Francia nel XIV secolo. Nel 1386, Marguerite de Thibouville moglie del cavaliere Jean de Carrouges, affermò di essere stata stuprata dal miglior amico del marito, lo scudiero Jacques Le Gris. Jean allora sfidò l’altro e, per l’onore della moglie, diede vita all’ultimo duello di Dio legittimato dalla legge francese. Con l’espressione si intende un combattimento tra due contendenti o i loro campioni per porre fine a una contesa: si riteneva infatti che l’esito non dipendesse dal valore dei due contendenti, ma dal giudizio di Dio, che premiava sempre il giusto.

Quello che vedrà impegnati Adam Driver e Matt Damon sarà solo l’ultimo dei tanti duelli che hanno infiammato il cinema nel corso della sua lunga storia. Ecco i più significativi scelti dalla Bbc, tra cui trovano spazio Matrix, Star Wars e persino James Bond.

Da Matrix a James Bond, i migliori duelli della storia del cinema

Dalla Russia con amore (1963): James Bond contro Red Grant

Il primo duello in questione riguarda nientemeno che James Bond. Come sottolineato dalla Bbc, una delle risse più accese che la settima arte ricordi ha avuto luogo in uno spazio molto circoscritto: due scompartimenti dei treni. In Dalla Russia con amore, prima che venga sferrato il primo pugno, ha luogo la consueta discussione fra il buon protagonista e il perfido cattivo, intento a svelargli i suoi terribili piani. Quest’ultimo haintenzione di uccidere Bond (Sean Connery) e Tatiana Romanova (qui le migliori Bond Girl), rovinandone anche la reputazione sulla stampa.

Star Wars: L’impero colpisce ancora (1980), Luke Skywalker contro Darth Vader

Fra i più grandi duelli del cinema non possono mancare le spade lasere. Quasi doveroso citare Star Wars: L’impero colpisce ancora e il duro scontro tra Luke Skywalker e il temibile Darth Vader. Uno dei combattimenti più memorabili della saga di George Lucas, soprattutto per la lunga attesa. Luke Skywalker aveva posato con la sua spada laser sui poster che pubblicizzavano il primo film di Star Wars, ma per vederlo incrociare le spade con Darth Vader i fan hanno dovuto attendere la fine del secondo. Visti gli effetti speciali con la spettrale Cloud City sullo sfondo, ne è valsa la pena.

Rocky IV (1985), Rocky Balboa contro Ivan Drago

«Ti spiezzo in due». Quattro parole che ogni amante del cinema conosce. Appartengono a Ivan Drago (Dolph Lundgren), avversario del leggendario Rocky Balboa nel quarto capitolo dedicato al pugile di Philadelphia. Uno scontro sul ring per vendicare la morte di Apollo Creed sullo sfondo della Guerra Fredda e della tensione fra Stati Uniti e Unione Sovietica. Indimenticabile anche la preparazione fisica di Stallone, con slitte sulla neve e alberi abbattuti.

C’era una volta il West (1968), Frank contro Armonica

Il duello tra il sadico Frank (Henry Fonda) e l’uomo misterioso conosciuto solo come Armonica (Charles Bronson) culmina in un batter d’occhio: nessuna tattica astuta, nessuna mossa atletica. Solo un uomo più veloce dell’altro a estrarre la pistola. Quella di C’era una volta il West resta comunque una resa dei conti magistrale, portata in scena da un gigante del cinema italiano e internazionale come Sergio Leone. Dal movimento lento delle telecamere attorno ai duellanti alla musica di Ennio Morricone fra chitarra e armonica. Senza dimenticare due colossi della recitazione come Fonda e Bronson.

Kill Bill: Volume 2 (2004), Beatrix Kiddo contro Elle Driver

Si poteva non citare Tarantino? Il grande regista di Bastardi senza gloria e Pulp Fiction è, per la Bbc, autore di uno dei migliori duelli del grande schermo grazie a Kill Bill: Volume 2. Di tutte le persone che Beatrix Driver (Uma Thurman) uccide nel suo tentativo di uccidere Bill, nessuna è più simile a lei di Elle Driver. La scena le mette una contro l’altra attraverso immagini speculari, sottolineate da armi identiche e spesso anche medesime movenze tanto da sembrare veramente l’una il doppleganger dell’altra.

Blade Runner (1982), Rick Deckard contro Roy Batty

Come ricorda la Bbc, non sempre protagonista e villain si trovano in una posizione di equilibrio. A volte la sceneggiatura mette l’eroe in netto svantaggio nei confronti del suo avversario, tanto che l’obiettivo massimo rischia di essere la mera sopravvivenza. È il caso di Terminator e Shining, ma soprattutto di Blade Runner. Qui Rick Dekard (Harrison Ford) affronta Roy Batty (Rutger Hauer) sotto la pioggia, avvolto nell’oscurità e alle pendici di un edificio fatiscente. Senza dimenticare il poetico e celebre discorso finale di Batty: «Ho visto cose che voi umani non potreste immaginare» vi ricorda qualcosa?

Il segno di Zorro (1940), Esteban Pasquale contro Don Diego de la Vega

Basil Rathbone, interprete di Zorro nel film del 1940 sull’eroe mascherato, era un ex campione di scherma dell’esercito britannico. Non deve stupire se, incrociando le lame con Tyrone Power ne Il segno di Zorro abbia dato vita a uno dei più bei duelli che la settima arte abbia generato. Il capitano Esteban Pasquale e Don Diego de la Vega non si allontanano mai dalla stessa stanza e non ci sono trucchi o espedienti scenici. Solo lunghe riprese che concentrino l’attenzione del telespettatore sui due protagonisti.

Matrix (1999), Neo contro l’agente Smith

«Comincia a credere» aveva detto Morpheus (Lawrence Fishburne) all’inizio del film. Grazie a queste parole in Matrix, che l’1 gennaio tornerà col quarto capitolo, Neo (Keanu Reeves) affronta il temibile agente Smith (Hugo Weaving) in duelli che fanno degli effetti speciali il loro punto di forza. Dopo alcuni colpi da veri maestri delle arti marziali, l’azione si sposta sulle armi da fuoco e sulle tecniche sovrumane di Neo nel fermare i proiettili con il pensiero.

Halloween (1978), Laurie Strode contro Michael Myers

Affrontare l’uomo nero non è mai facile, sia durante l’infanzia sia quando è lui stesso a presentarsi sull’uscio di casa. È il caso di Laurie Strode (Jamie Lee Curtis), l’ultima sopravvissuta della serie efferata di omicidi di Michael Myers in Halloween. Un duello che, sebbene sembri chiudersi alla fine del film, è destinato a continuare la prossima settimana, dato che il 15 ottobre approderà al cinema Halloween Kills, nuovo capitolo che veder Curtis nuovamente al centro della scena.

The Third Man (1949), Holly Martins contro Harry Lime

Torniamo molto indietro nel tempo, esattamente all’immediato dopoguerra, per uno dei duelli più intensi di sempre. Nel 1949 usciva infatti The Third Man di Carol Reed con Joseph Cotten e l’indimenticabile Orson Welles. I due danno vita a uno scontro che non ha nulla di fisico, ma si svolge esclusivamente sul piano verbale. La pistola, tenuta ben salda nella tasca dei pantaloni, viene solo menzionata ma mai utilizzata. Come nei rapporti di Hannibal Lecter con Clarice Starling ne Il silenzio degli innocenti, cervello e fiducia sono tutto ciò che serve per avere la meglio.

Heat (1995), Vincent Hanna e Neil McCauley

Al Pacino e Robert De Niro sono due stelle del cinema, leggende che hanno dato il meglio di sé in film che pongono le basi della loro trama su uno sfondo mafioso: entrambi sono ne Il padrino Parte II, ma non condividono mai la scena. Tralasciando il loro lavoro con Martin Scorsese in The Irishman, una delle migliori prove attoriali risale al 1995 con Heat. Una recitazione che ha dato maggiore credito a due personaggi che, come sostiene la Bbc, senza il loro apporto non avrebbero mantenuto lo stesso grado di carisma.