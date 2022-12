Jalisse esclusi da Sanremo: «Tanti personaggi social ma pochi cantanti»

«26 no, ma non ci fermiamo. In bocca al lupo al ricco e variegato cast di Sanremo 2023 e buon lavoro ad Amadeus. Viva il Festival! A presto con altre novità!». Così i Jalisse parlano della loro mancata partecipazione a Sanremo 2023. Come scritto da loro, non si tratta del primo rifiuto, ma del 26esimo da quando, nel 1997, parteciparono con l’ormai cult Fiume di Parole.

Jalisse, esclusione n. 26 dal Festival di Sanremo nel 2023

Alessandra Drusian e Fabio Ricci provano ogni anno a partecipare al Festival. I brani sono sempre diversi a ogni candidatura, ma questo sembrerebbe non bastare, dato che anche per quest’anno non li vedremo sul palco dell’Ariston. Amadeus sembrava potesse fare la differenza, dato che il duo aveva partecipato a Ora o mai più ed erano stati scelti proprio da lui, in quanto conduttore del programma televisivo.

I due non si scoraggiano e hanno già in cantiere nuovi progetti. «Siamo in promozione con il nuovo singolo natalizio ‘Noi l’unica salvezza’ che potete ascoltare su tutti i digital stores e video su YouTube, domani sera [oggi 5 dicembre] su Cine 34 il film di Maurizio Battista 4 Misteri ed un Funerale con la nostra colonna sonora e musiche inedite» spiegano.

L’esclusione, come l’hanno presa i fan

«Ci deve essere un motivo a tutti questi rifiuti che loro non vogliono o non possono dire, perché abbiamo visto certi cani in questi 26 anni che trovo assurdo che non si dia un’altra possibilità a chi il festival lo ha vinto. Chissà, un giorno capiremo….» scrive un fan sulla pagina Facebook ufficiale del duo canoro.

«Noi saremo sempre con voi, con la vostra musica e soprattutto con la vostra meravigliosa umiltà e professionalità, perché siete voi la nostra unica salvezza!!» scrive un’altra utente. In realtà, ciò che colpisce molto i fan è il fatto che i Jalisse non siano entrati nei Big, mentre altri nomi degli anni Novanta (Anna Oxa, Articolo 31, ecc.) sono invece comparsi nella lista dei 28 cantanti in gara.