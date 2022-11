Jake Flint morto a 37 anni: la star del country si era sposata da poche ore

Jake Flint non c’è più. Il 37enne è morto a poche ore dal suo matrimonio e come una folgorante stella del country. La sua fama era soprattutto riconosciuta nel Midwest e nel sud-ovest degli Stati Uniti. A dare la notizia in un comunicato proprio il suo ufficio stampa. Jake amava anche dare una mano agli altri artisti locali ed era molto amato dai suoi colleghi, oltre che dalla moglie Brenda.

Il saluto di amici e familiari

«Con il suo sorriso contagioso e il suo disarmante senso dell’umorismo, era amato da molti e credo che, insieme alla sua musica, sarà la sua eredità duratura. (…) sempre disposti a dare una mano per aiutare chiunque ne avesse bisogno» lo ricorda il comunicato. «Dovevamo guardare le foto del matrimonio, ma invece devo scegliere i vestiti per seppellire mio marito. Le persone non dovrebbero provare così tanto dolore. Il mio cuore è andato via e io ho davvero bisogno che torni. Non posso sopportare molto di più. Ho bisogno di lui qui» scrive la vedova.

Per aiutare la sua famiglia con le spese, i suoi amici hanno scelto di avviare una colletta su GoFundMe per dare sostegno a questo grande artista.

Jake Flint morto a 37 anni, la carriera nel country

Il 37enne aveva iniziato prestissimo la sua carriera musicale nel mondo del country americano. Amava tantissimo la sua passione, che era diventata un lavoro. Nel 2006 incide il primo disco, Hurry Up and Wait. Nel 2016 arriva il suo secondo disco, a dieci anni di distanza dal primo, I’m not ok. Nel 2020 esce un terzo album con il suo nome, che racconta un po’ la sua carriera. L’anno scorso aveva pubblicato alcune registrazioni dal vivo.

L’artista ha sempre amato la musica e in tantissimi lo ricordano con la sua chitarra in mano ai concerti.