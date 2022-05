Jai Hindley, chi è il vincitore del Giro d’Italia 2022

Aveva sfiorato la vittoria nel 2020, è riuscito a portarsi a casa la maglia rosa due anni dopo. È l’australiano Jai Hindley il vincitore del Giro d’Italia 2022: il corridore della Bora-Hansgrohe, dopo aver conquistato il primo posto nella classifica generale al termine del tappone di sabato, è riuscito a difenderlo nella crono dell’ultimo giorno. Le cose da saper sul vincitore dell’edizione 105 della corsa rosa.

Jay Hindley, la passione per il ciclismo ereditata dal papà inglese

Figlio di un inglese che si era trasferito da Manchester all’Australia nel 1989, Jai Hindley è nato il 5 maggio 1996 a Perth. È stato proprio papà Gordon, appassionato di ciclismo, a metterlo fin da piccolo in sella, iscrivendolo a un programma ad hoc per i bambini, disponibile presso il velodromo di Midland. Jai Hindley da bambino amava anche il rugby, sport per il quale ha lasciato il ciclismo per un breve periodo, ma alla fine l’influenza paterna ha avuto la meglio.

Jay Hindley, la preziosa esperienza in Abruzzo

La svolta per Hindely è arrivata nel 2014, quando su segnalazione di Robert Petersen è stato portato in Italia da Umberto Di Giuseppe, che l’ha preso nel suo team Aran Cucine per sei mesi. È in Italia, per la precisione in Abruzzo, che Hindley è diventato ciclista “vero”: quando passa da quelle parti il tifo per lui è particolarmente caldo e proprio sul Blockhaus ha vinto una tappa nel corso del Giro 2022.

Jay Hindley, la beffa al Giro d’Italia 2020

Passato professionista nel 2018, l’australiano d’Abruzzo aveva vinto una tappa (la 18esima, Pinzolo-Laghi di Cancano, con la Cima Coppi) anche nel 2020, quando era arrivato secondo nel Giro d’Italia dall’insolita collocazione autunnale, causa pandemia. In quell’occasione il secondo gradino del podio era stato particolarmente amaro: al termine della penultima tappa, la Alba-Sestriere, era riuscito a vestire la maglia rosa, che poi aveva indossato per appena 15,7 chilometri. Quelli dell’ultima tappa della cronometro di Milano: battuto di 39 secondi da Tao Geoghegan Hart, Hindely aveva ceduto di fatto la vittoria del Giro d’Italia al collega britannico proprio all’epilogo della corsa. Una situazione identica a quella del 2022 (con Richard Carapaz al posto di Geoghegan Hart): ma questa volta a festeggiare è stato lui.