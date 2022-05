«Tratta di minori» e «violenza sessuale»: arrestato il milionario Jacques Bouthier

Le accuse sono di «tratta di esseri umani nei confronti di minori» e «violenza e aggressione sessuale su minori». Jacques Bouthier, potente uomo d’affari di 75 anni, è stato arrestato in Francia dopo aver abusato per lungo tempo di ragazzine tra i 14 e i 16 anni. Secondo quanto rivelato dai media francesi, il milionario manteneva le ragazze in questione all’interno di un appartamento. Faceva loro visita e poi, al momento di raggiungere la maggiore età, le cacciava e le sostituiva con altre più giovane. Una vicenda che ha sconvolto la nazione e portata alla luce dopo una denuncia presentata da una giovane donna di origini marocchine nel marzo scorso.

La denuncia di Kenza e la storia di Jacques Bouthier

A porre fine a una vicenda durata per anni è stata la polizia di Parigi, dopo la denuncia determinante presentata da Kenza. Lei, giovane marocchina di 22 anni, ha avuto il coraggio di presentarsi di fronte alle autorità per denunciare il proprio aguzzino. La ragazza ha rivelato che l’uomo, Jacques Bouthier, la violentava dal 2016 e che poche settimane prime rispetto alla denuncia era stata sostituita da una ragazza rumena di soli 14 anni. A corredo del racconto, anche un video presentato da Kenza, realizzato senza problemi davanti a Bouthier, convinto di poter tenere sotto controllo la ragazza marocchina.

Bouthier: anni di violenze e segregazioni

Secondo le ricostruzioni, Jacques Bouthier manovrava varie ragazzine tra i 14 e i 16 anni, tutte provenienti da contesti difficili. Prometteva loro ricchezza e sostentamento, prima di portarle in un appartamento in cui le violentava ripetutamente, soggiogandole dando loro vitto e alloggio. Una vicenda di cui era a conoscenza anche la moglie, arrestata. Sarebbero sette le ragazze coinvolte nel corso degli anni. Kenza è stata l’unica che ha avuto il coraggio di denunciare l’uomo d’affari, lo stesso che poche settimane prima aveva assoldato tre dipendenti per rapirla e portarla fuori dal Paese. Loro, invece, hanno provato a ricattarlo chiedendogli un milione di euro e sono finiti in carcere.

Chi è Jacques Bouthier

Jacques Bouthier è un uomo d’affari di 75 anni, molto conosciuto nel mondo delle assicurazioni. Lui è, infatti, il fondatore e direttore di una società, la Assu 2000, celebre in Francia. Una storia che risale al 1975, quando l’uomo aveva appena 28 anni e aveva fatto scalpore la scelta di utilizzare una capanna di legno di nove metri quadrati nella periferie di Parigi. Da lì ha costruito un impero, con 1800 dipendenti e oltre 700mila polizze assicurativa. La Assu 2000 è diventata Vilavi nel gennaio scorso. Per comprendere il reale impatto di Bouthier, basti pensare che due anni fa la rivista Challenges lo ha posizionato al 487° posto in classifica per un patrimonio che sembra aggirarsi sui 160 milioni di euro. Nel 2014 ha fondato la holding Amapola, una società che gestisce fondi di investimento e degli enti finanziari con un capitale di 218 milioni di euro.