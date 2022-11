Jacopo de iPantellas aggredito a Varese: picchiato con una pistola e derubato

Jacopo Malnati, comico del celebre duo iPantellas, sbarcati su Colorado e volti noti di Youtube e degli altri social network, ha subito una rapina a Varese, con tanto di pistola alla tempia e aggressione in piena regola. A parlarne è stato lo stesso artista 32enne, che con alcune storie su Instagram ha voluto raccontare ai fan la vicenda. Le sue condizioni sembrano in miglioramento, nonostante diversi punti tra labbra e sopracciglia e profonde ferite generate da un colpo al volto ricevuto con il calcio della pistola.

Il racconto: «Mi hanno puntato la pistola alla tempia»

La storia è affidata al racconto su Instagram dello stesso comico. «Ciao ragazzi, sono Jacopo», esordisce. «Volevo avvisarvi che questa sera a Varese purtroppo ho subito una rapina e un tentato omicidio da due ragazzi mentre ero appena salito in macchina. Mi hanno puntato la pistola alla tempia e hanno provato a uccidermi, strangolandomi per derubarmi, io ho combattuto con tutte le forze e sono riuscito a suonare ripetutamente il clacson per attirare l’attenzione, poi con la pistola mi hanno colpito al viso e sono fuggiti. Io sto bene a parte un po’ di punti, ma sono molto spaventato! Mi spiace vivere in un mondo così… non mi meritavo questa aggressione, spero che i 2 ragazzi rifletteranno a lungo su quello che hanno fatto perché se fossi morto (e vi assicuro che mancava davvero pochissimo) si sarebbero devastate anche le loro vite».

Il nuovo messaggio: «Sto bene»

L’aggressione è avvenuta nella tarda serata di ieri e le prime storie su Instagram del giovane risalgono alla nottata. Portato al pronto soccorso di Varese, Jacopo Malnati è stato medicato con alcuni punti di sutura prima delle dimissioni. La prognosi è di dieci giorni. «Non sembra ma sto bene», ha scritto uno dei protagonisti del duo iPantellas. «Grazie di cuore di tutti i bellissimi messaggi di affetto, cercherò di dare aggiornamento appena sarò un po’ più in forma».