Jacopo Compagnoni travolto da una valanga: morto a 40 anni il fratello della campionessa Deborah

Una valanga sulle montagne dell’Alta Valtellina ha travolto e ucciso Jacopo Compagnoni, guida alpina e fratello dell’ex olimpionica Deborah. Una tragedia, quella che ha visto protagonista suo malgrado il 40enne, che nella zona di Valfurva è rimasto vittima dell’incidente. Maestro di sci e alpinismo, l’uomo era un membro del gruppo guide alpine di Livigno.

Valanga in Alta Valtellina: travolto Jacopo Compagnoni

Secondo le prime ricostruzioni, pare che Jacopo Compagnoni fosse in procinto di scendere lungo il canale Nord del Monte Sobretta insieme a un amico. Quest’ultimo è uscito illeso ed è stato il primo a prestare i soccorsi, chiamando il 112. Non c’è stato nulla da fare: la valanga lo aveva travolto a 2mila 850 metri d’altezza, nei pressi di Valfurva, in provincia di Sondrio, e Compagnoni è morto all’arrivo nella struttura sanitaria per i traumi riportati. Lì, a Santa Caterina Valfurva, la famiglia Compagnoni vive e lavora, tanto nel mondo degli sci e dell’alpinismo quanto nel turismo, grazie all’hotel Baita Fiorita di cui è proprietaria. L’albergo è gestito proprio dai fratelli Compagnoni. Jacopo è il terzo, dopo Yuri e la più famosa Deborah.

Jacopo Compagnoni: i soccorsi

A soccorrere Jacopo Compagnoni sono stati i medici del soccorso alpino, con l’ausilio dell’elisoccorso di Sondrio dell’Agenzia regionale emergenza urgenza. Prontamente si sono attivate anche le squadre della Stazione di Valfurva della VII Delegazione Valtellina, il Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico e il Soccorso alpino della Guardia di Finanza. A questi si è aggiunta l’unità cinofila da valanga, che ha prontamente individuato l’uomo, che è stato estratto dalla neve e trasportato all’ospedale in elicottero. Troppo gravi, però, le sue condizioni e Jacopo Compagnoni è deceduto poco dopo. La valanga sembra non aver sommerso nessun altro e pare essere scesa lontano dalle piste da sci ma vicino a sentieri per più esperti.