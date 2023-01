Jacobs: «Mi sono affidato alla società di Fedez ma non le importava niente»

Marcell Jacobs l’uomo più veloce al mondo si sfoga contro Fedez e la sua società per il loro disinteresse nei suoi confronti.

Lo sfogo di Jacobs sulla società di Fedez

Il campione medaglia d’oro alle Olimpiadi, Marcell Jacobs ha parlato della società di Fedez sfogandosi con espressioni non tanto carine: «Le batoste servono, nella vita le mazzate sono necessarie, sempre, a più riprese. Quando tutto sembra facile non ti godi nulla e nel momento in cui cadi ti fai male, se prendi botte eviti di rifare lo stesso errore. Non pensavo fosse difficile rappresentarmi”».

L’atleta ha continuato: «Nel 2018 mi sono affidato alla società di Fedez, mi aspettavo che stare vicino a lui desse visibilità. Ma non hanno mai sviluppato un progetto. Pensavo fossero pronti a un mio eventuale grande risultato, ma non è stato così. Quando ho vinto a Tokyo e mi hanno scritto 24 ore dopo. Erano al mare e non gliene fregava niente». Conclude: «Ho cambiato e quando mi sono trovato davanti a persone che promettevano soldi e numeri mi sono affidato. In qualche mese ho realizzato che mi raccontavano come non sono. C’era poca trasparenza».

La delusione dell’atleta e la causa che dura un anno

Inizialmente Jacobs si affidava alla madre per i suoi contratti, ma poi ha deciso di scegliere l’agenzia di Fedez e ora dopo la brutta esperienza ha puntato su una società estera: «Tutti sapevamo che mia madre non poteva essere la persona che chiudeva i contratti, ma mi serviva risistemare l’assetto con persone fidate al cento per cento. Questa società non mi ha promesso numeri, mi ha dato una visione internazionale. Con loro si parla di collaborazioni a lungo termine, per il post atletica».

Fedez e Jacobs sono in causa da quasi un anno. Infatti il cantante ha avviato un’azione legale al Tribunale di Milano nei confronti di Jacobs. La causa è nata perché l’artista considera infondata e illegittima la recessione unilaterale dell’accordo. Sarà dunque un giudice a decidere chi ha ragione tra Fedez e Jacobs.