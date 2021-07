Tokyo 2020: velocissimo Jacobs, è record italiano sui 100 metri: 9”94

Vittoria nella batteria dei 100 metri e nuovo record italiano. Parte nel modo migliore l’Olimpiade di Tokyo di Marcell Jacobs che si impone in 9” e 94 firmando la migliore prestazione nazionale di sempre e confermandosi uno degli atleti più interessanti del panorama internazionale. Ora l’appuntamento è fissato per le 12.15 di domani ed eventualmente per le 14.50, orario in cui è prevista la finale. Battuto per un centesimo il primato firmato sempre da lui a Savona lo scorso 13 maggio. Dieci centesimi più dietro è arrivato il giamaicano Seville. Bene anche l’altro italiano, Filippo Tortu, che quarto nella sua batteria, in 10” e 10, è riuscito comunque a strappare il pass per il turno successivo grazie ai ripescaggi.

Jacobs: «Sento il calore dell’Italia»

Raggiante nell’immediato dopo gara Jacobs: «Sento tutto il tifo dell’Italia. Domani, però, sarà un altro giorno. Vediamo cosa accadrà. Da una vita sognavo questi momenti e finalmente inizio a vedere i risultati dei sacrifici. Non credevo di andare così forte, nel finale sono addirittura riuscito a controllare gli avversari».

Nato a El paso, negli Stati Uniti, il 26 settembre 1994, Jacobs ha il papà texano. La mamma, invece, è italiana e dopo il divorzio dal marito è tornata a vivere a Desenzano sul Garda. Atleta del gruppo sportivo Fiamme oro, Jacobs si è già laureato campione europeo dei 60 metri piani nel 2021 a Torun in Polonia e adesso è alla ricerca della consacrazione sul palcoscenico più ambito.