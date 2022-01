Dai sorrisi e le strette di mano, con tanto di attestati di stima via social, alla rottura, con in mezzo gli avvocati. L’amore (professionale) e il seguente divorzio tra Marcell Jacobs e la Doom, agenzia di comunicazione di Fedez, condurranno i due personaggi a uno scontro in tribunale. Il centometrista, due volte campione olimpico la scorsa estate, a settembre aveva salutato l’azienda del rapper, che ne curava l’immagine. Adesso pare che lo stesso Jacobs abbia deciso di accettare le lusinghe della X-Hybrid di Luca Oddo, una società di comunicazione e marketing con sede a Londra che dovrebbe promuovere la sua immagine a livello internazionale. La Doom, però, non sembra averla presa bene e ha deciso rivolgersi agli avvocati.

Jacobs contro Fedez: la Doom chiede risarcimento e rispetto degli accordi

Ciò che chiede la Doom, l’agenzia di comunicazione fondata da Fedez, è innanzitutto un risarcimento per la rescissione del contratto comunicata durante lo scorso settembre. A questo si aggiunge un’altra richiesta presentata dagli avvocati dell’azienda, relativa al rispetto dell’accordo precedentemente firmato e che scadrebbe a settembre 2022. E così un rapporto nato sotto il migliore degli auspici, con il rapper e influencer ad affiancare un personaggio in rampa di lancio del calibro di Jacobs, è sfociato definitivamente in una lotta a colpi di avvocati, risarcimenti e ricorsi.

Marcell Jacobs: l’accordo con Doom prima delle medaglie

Il rapporto di collaborazione tra Marcell Jacobs e la Doom, in ogni caso, risale a prima che il corridore esplodesse definitivamente alle Olimpiadi di Tokyo della scorsa estate. Questo è uno dei punti centrali su cui ha riflettuto l’atleta, diventato col tempo un personaggio di fama internazionale. Così avrebbe deciso di cambiare il piano relativo alla propria immagine, rescindendo il contratto che lo legava all’agenzia di Fedez per appoggiare un progetto diverso, quello della X-Hybrid appunto, più in linea con le nuove ambizioni. Jacobs, secondo i piani di Luca Oddo, diventerebbe una sorta di ambasciatore del Belpaese nel mondo, ma prima che il progetto decolli bisognerà risolvere le grane del passato