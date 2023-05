Jacklyn Zeman morta a 70 anni: addio all’attrice di General Hospital

È morta Jacklyn Zeman, l’infermiera Bobbie Spencer di General Hospital. L’attrice aveva 70 anni e aveva partecipato a oltre 800 episodi della soap. A rendere nota la notizia è stato il produttore della serie Frank Valentini.

Jacklyn Zeman morta a 70 anni

Jacklyn Zeman aveva iniziato la sua carriera nella danza e aveva debuttato nel 1976 nella soap opera Ai confini della notte. L’attrice era malata di cancro, come ha fatto sapere la famiglia a ABC News. Questo il messaggio con cui il produttore di GH ha comunicato la sua scomparsa: «Da parte della famiglia di General Hospital, ho il cuore spezzato nell’annunciare la morte della nostra amata Jackie Zeman. Proprio come il suo personaggio, la leggendaria Bobbie Spencer, anche Jackie era una luce splendente e una vera professionista che ha portato tanta energia positiva nel suo lavoro. Jackie ci mancherà tanto, ma il suo spirito vivrà sempre con il nostro cast e la nostra squadra. Facciamo le nostre più sentite condoglianze ai suoi cari, agli amici, alla famiglia e soprattutto alle sue figlie Cassidy e Lacey».

Anche sul profilo ufficiale della serie è apparso un lungo messaggio per ricordare l’attrice: «Jacklyn Zeman è stata un amato membro della famiglia di General Hospital e della ABC, sin da quando ha avuto origine il ruolo iconico di Bobbie Spencer più di 45 anni fa. Verrà ricordata per la sua interpretazione della cattiva ragazza che diventa eroina, per la quale è stata nominata agli Emmy, e per il suo cuore gentile e il suo spirito radioso. Siamo devastati dalla notizia della sua morte e mandiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia di Jackie, ai suoi amici e ai suoi cari».

Chi era

Jacklyn Zeman era nata a Englewood da una famiglia di origini ebraiche. Dopo aver completato gli studi liceali, ha ottenuto una borsa di studio in danza alla New York University ma la vera svolta arriva con General Hospital, tra le soap opera più longeve della storia della tv. L’attrice ha ricevuto, nei suoi 50 anni di carriera, 3 Daytime Emmy Award come miglior attrice non protagonista in una serie drammatica e un Daytime Emmy Award come miglior attrice protagonista in una serie drammatica per il suo ruolo.

Per quanto riguarda la sua vita privata, è stata sposata tre volte: con Murray Kaufman, un famoso DJ noto come Murray the K (ma il matrimonio naufragò dopo due anni), con Steve Gribbine e con Glenn Gorden dal 1988 al 2007. Dal suo ultimo matrimonio sono nate due figlie, Cassidy Zee, nel 1990, e Lacey Rose Gorden nel 1992.