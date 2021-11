Jack Ryan-L’iniziazione stasera su Italia 1: 5 curiosità sul film con Chris Pine e Keira Knightley

Stasera 22 novembre, alle 21,20 su Italia 1, sbarca Jack Ryan – L’iniziazione, film di Kenneth Branagh del 2014 con Chris Pine e Keira Knightley. Il progetto si ispira liberamente ai romanzi della serie Jack Ryan di Tom Clancy, padre del tecno-thriller. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Jack Ryan-L’iniziazione, trama e cast del film stasera 22 novembre 2021 su Italia 1

Jack Ryan (Chris Pine) si arruola nei marine dopo gli attentati dell’11 settembre 2001 interrompendo i suoi studi alla London School of Economics and Political Science. Inviato in Afghanistan, resta gravemente ferito a seguito di un attacco all’elicottero su cui viaggiava con alcuni commilitoni. Durante la riabilitazione, conosce la sua futura moglie, la dottoressa Cathy Muller (Keira Knightley). Qui suscita anche l’interesse di Thomas Harper (Kevin Costner), membro della Cia colpito dall’abilità di Jack che decide di proporgli un lavoro.

Dieci anni dopo, Ryan è al lavoro come analista dei servizi segreti a Wall Street, alla ricerca di transazioni finanziarie sospette e destinate alle attività terroristiche. Un giorno però scopre che un ingente quantità di denaro apparentemente sparita è in realtà controllata da Viktor Cherevin (Kenneth Branagh), veterano dell’Armata Rossa che insieme a un gruppo di politici russi cerca vendetta contro gli Stati Uniti per la loro intromissione nella guerra in Afghanistan.

Jack Ryan-L’iniziazione, 5 curiosità sul film stasera 22 novembre 2021 su Italia 1

Jack Ryan -L’iniziazione, gli altri film ispirati alla saga

Chris Pine non è stato il primo attore a vestire i panni di Jack Ryan. Il personaggio creato da Tom Clancy era già apparso al cinema in Caccia a ottobre rosso, dove era interpretato da Alec Baldwin, in Giochi di potere e Sotto il segno del pericolo con il volto di Harrison Ford e in Al vertice della tensione con Ben Affleck.

Jack Ryan-L’iniziazione, i veterani dell’Afghanistan

Snodo cruciale della trama è l’abbattimento, in Afghanistan, dell’elicottero su cui viaggiano Jack Ryan e alcuni suoi commilitoni. Per la scena della sua riabilitazione in ospedale, il ruolo delle comparse è stato affidato a veri marine e veterani che hanno prestato servizio nella guerra in Medio Oriente.

Jack Ryan-L’iniziazione, il Jack Ryan Cinematic Universe

Paramount Pictures, casa che ha distribuito il film nel mondo, aveva inizialmente intenzione di creare un universo cinematografico incentrato sul personaggio di Jack Ryan e John Clark, altro volto celebre dei romanzi di Tom Clancy. La produzione aveva anche contattato Tom Hardy per un eventuale ingaggio, ma i deludenti incassi hanno fatto tramontare il progetto.

Jack Ryan-L’iniziazione, un tunnel fra Harry Potter e Fast and Furious

Sebbene la trama parta da Wall Street, gran parte del film è girato a Londra. Per gli inseguimenti, la troupe ha svolto diverse riprese nel Birkenhead Tunnel, luogo noto per aver ospitato grandi produzioni cinematografiche nel recente passato. Sono ambientate qui infatti alcune scene di Harry Potter e i Doni della Morte e di Fast and Furious 6.

Jack Ryan-L’iniziazione, gli incassi deludenti e il commento di Pine

Prodotto con un budget di circa 60 milioni di dollari, il film ne ha incassati 135 a livello globale, di cui 50 nei soli Stati Uniti. Un risultato che non ha soddisfatto i produttori, i quali hanno abbandonato l’idea di un sequel. Come riporta Imdb, intervistato a riguardo Chris Pine ha dichiarato che il film ha rappresentato «uno dei più profondi rimpianti della carriera, perché non è stato capito a dovere».