Jack Nicholson isolato da un anno in casa: le voci sulla demenza senile

Jack Nicholson vivrebbe isolato da più di un anno. A dare questa notizia è un suo amico ai microfoni della radio RadarOnline. L’attore premiato tre volte con l’Oscar non si vedrebbe in pubblico da tutto questo tempo. Nell’ottobre 2021 era stato fotografato mentre si trovava con il figlio 30enne – oggi Nicholson ha 85 anni – nato dalla relazione con Rebecca Broussard. I due sarebbero andati a una partita di basket.

Jack Nicholson isolato: che sia demenza senile?

«Jack non esce più» secondo la comunità, che ritiene che fisicamente l’attore stia bene. «Il suo cervello è andato» secondo una gola profonda, che parlerebbe di demenza senile. Questa voce era stata smentita nel 2021. Il suo ultimo film era stato Come lo sai di 10 anni prima. Nel 2013 l’attore avrebbe deciso di ritirarsi. «Problemi di memoria. Non ricorda più le sue battute» secondo un’altra fonte. Da circa un anno Nicholson non uscirebbe dalla villa di Beverly Hills da 300 metri quadri che si trova sulle colline di Hollywood. Quella villa era stata comprata da Marlon Brando per 5 milioni di dollari.

«Gli amici di Jack fanno paragoni. Ray e Lorraine lo vanno a trovare, ma sono rimasti il suo unico contatto col mondo» dice un’altra voce. In più, c’è anche chi parla de: «Lo spirito del luogo» che avrebbe in qualche modo contagiato anche Jack. Brando morì nel 2004 separato dal resto del mondo.

La vita privata di Jack

Sandra Knight è stata l’unica moglie di Nicholson. Da lei ebbe una figlia, Jennifer. I due si conobbero a La Vergine di Cera, ma Nicholson ebbe diverse relazioni, come quella con la cantante Michelle Phillips.

In più, ebbe una relazione anche con Angelica Huston, che andò avanti per 17 anni fino alla gravidanza di Rebecca Broussard, dalla quale ebbe anche un’altra figlia oltre Ray, Lorraine. La sua ultima fiamma nota è stata Lara Flynn Boyle, ma i due si sono lasciati nel 2001.