J. Rey Soul, chi è la nuova cantante dei Black Eyed Peas al posto di Fergie

I Black Eyed Peas sono super attesi in Italia come ospiti a Sanremo, la formazione si presenterà con la nuova cantante, la giovane J. Rey Soul che ha preso il posto di Fergie.

Chi è la nuova cantante dei Black Eyed Peas J. Rey Soul

J. Rey Soul è nata a Tokyo il 21 settembre 2000. Il suo è uno pseudonimo visto che il suo vero nome è Jessica Joy Seria Reynoso ed ha origini filippine. Venne selezionata nel 2013 al programma The Voice Philippines e stupì il pubblico arrivando alle fasi finale del talent.

Dopo circa 6 anni di gavetta, ha iniziato a collaborare con i Black Eyed Peas, partecipando a canzoni come Mamacita, dove era la voce principale. Visto il successo della canzone e i buoni rapporti con il resto del gruppo, J. Rey Soul è stata scelta come nuove voce femminile e ha preso definitivamente il posto che un tempo apparteneva alla cantante Fergie.

Perché Fergie ha lasciato il gruppo

Fergie ha lasciato il gruppo dei Black Eyed Peas non per discordie con gli altri membri della band ma perché ha deciso di voler essere una mamma a tempo pieno. Dopo la gravidanza ha deciso di abbandonare il mondo della musica e ha comunicato la sua decisione agli altri membri della band. Ad ogni modo, ancora oggi i Black Eyed Peas sono in ottimi rapporti con Fergie.

A questo proposito, in un’intervista a Billboard Will.i.am ha detto: «Cerchiamo di tenerci in contatto. Ci sentiamo ogni tanto per dirci ‘ciao’, ‘buon compleanno’, ‘buon Natale’ e ‘buona Pasqua’. Lei sa che siamo in studio. Le vogliamo bene e lei adesso è concentrata solo a fare la mamma. Che è un duro lavoro quello che vuole fare adesso, e noi siamo dalla sua parte. Sa come contattarci per una fuga. Rispettiamo il suo desiderio, la amiamo e vogliamo solo che stia bene».