J-Ax e Fedez, pace fatta? C’è l’indizio social

Per un paio d’anni, Fedez e J-Ax hanno dato vita a una proficua collaborazione, sfociata con la pubblicazioni di alcuni singoli di successo e dell’album Comunisti col Rolex, lanciato a inizio 2017. Poi tra i due i rapporti sono cambiati, qualcosa si è rotto e i rapper hanno chiuso totalmente i rapporti. Ebbene, Fedez ha pubblicato una storia su Instagram che fa ben sperare i fan di entrambi: il breve video, in cui il marito di Chiara Ferragni canta il brano Senza pagare inciso insieme a J-Ax, ha ricevuto proprio il “like” della voce degli Articolo 31, che lo ha ricondiviso.

Fedez e J-Ax, la collaborazione

A inizio 2016, J-Ax e Fedez avevano annunciato di essere insieme al lavoro su un album. Il 6 maggio, i due rapper avevano lanciato il singolo Vorrei ma non posto, accompagnato dal relativo videoclip. Era poi arrivato il secondo singolo Assenzio (con Stash dei The Kolors e Levante). Entrambi i brani avevano ottenuto un ottimo successo in Italia. Poi il 20 gennaio 2017 l’uscita dell’album Comunisti col Rolex, che poteva vantare featuring di Giusy Ferreri, Loredana Bertè, Nek e Alessia Cara. Senza pagare era poi uscito come quarto singolo, nel mese di maggio. In seguito l’improvvisa rottura tra i due rapper.

Fedez e J-Ax, la rottura

A raccontare almeno in parte il perché della rottura è stato proprio J-Ax, pochi giorni fa, in una lunga intervista nel podcast di One More Time, di Luca Casadei. I due avevano deciso di mettersi in società, ma le cose non hanno funzionato. «Con Fedez avevo un’affinità artistica. Mi sembrava e lo è, uno che voleva spaccare il sistema da dentro. Lui mi fece notare che dalla scrittura della canzone al video, facevamo tutto noi. Mi disse: “Finanziamoci da soli le nostre idee”. E visto che ci pensavo da tempo, l’ho fatto. Ho provato a fare l’imprenditore con lui», ha spiegato J-Ax, riferendosi all’etichetta discografica Newtopia, fondata nel 2013 e poi lasciata nel 2018, oggi DOOM Entertainment. «Ma il pensiero di dovermi alzare e andare a fare la riunione per discutere un contratto che non è nemmeno mio, mi toglieva la serenità. Sono un paranoico che soffre d’ansia. La sera pensavo: “Quanti dipendenti ho?’”. Invece a lui piaceva. Ogni volta che assumevamo uno, mi dicevo: “Questo ha una famiglia che si basa sul fatto che io e Fede andiamo bene o no’” Questo è un limite mio e mi sono tolto… anche per altre ragioni, ma una era questa».