Chi è Izi: nome, canzoni, biografia e duetto con Madame a Sanremo 2023

Madame canterà Fabrizio De André. Durante la serata dedicata alle cover, la cantautrice si esibirà con il rapper Izi cantando Via del Campo, il brano che racconta un amore diverso, un amore mercenario. Pubblicato come singolo nel 1967, il testo fu scritto da De Andrè ma la musica fu tratta da La mia morosa la va a la fonte, una canzone di Dario Fo ed Enzo Jannacci. Vediamo chi è il rapper e cosa sappiamo della sua carriera.

Chi è Izi

Izi, pseudonimo di Diego Germini, è un rapper italiano nato in provincia di Cuneo nel 1995 ma cresciuto vicino Genova. All’età di 17 anni decide di lasciare la scuola e di iniziare a vivere senza fissa dimora facendo ogni tipo di lavoro. Proprio in questo periodo, finisce in coma diabetico rischiando di morire. Izi muove i primi passi nella scena hip hop entrando nel collettivo Wild Bandana e nello stesso periodo comincia a scrivere canzoni. Sceglie il nome d’arte Izi per l’assonanza con il termine inglese “easy”.

Nel 2016 viene scelto dal regista Cosimo Alemà come protagonista del film Zeta – Una storia hip-hop, in cui interpreta un giovane rapper in cerca di fama. In seguito all’uscita del film, Izi pubblica il suo primo album, Fenice. Nel 2022 ritorna alla recitazione interpretando il protagonista del documentario La nuova scuola genovese di Claudio Cabona.

Madame e l’influenza della scuola genovese

L’8 febbraio 2023 salirà sul palco dell’Ariston per cantare, nella serata dei duetti, Via del campo insieme a Madame. Costei ha confessato di essere molto vicina alla musica di Fabrizio De André: per scrivere il brano Il bene nel male, composto insieme a Bias e Brail e con cui sta partecipando al Festival, ha preso ispirazione proprio dalla scuola genovese e non solo – si è lasciata guidare anche dalla musica siciliana, dai brani di Ludovico Einaudi e dai rapper suoi coetanei.