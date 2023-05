Ivano Dalle Fratte trovato morto nel fiume: era scomparso da tre giorni

È stato ritrovato morto nel fiume Ivano Dalle Fratte, l’uomo di 75 anni scomparso da tre giorni da Padova. Il ritrovamento è avvenuto nella tarda serata di ieri 9 maggio, il corpo è stato trovato nelle acque del Piovego.

Il ritrovamento del cadavere di Ivano Dalle Fratte nel Piovego

Il cadavere di Ivano Dalle Fratte è stato ritrovato nel Piovego ieri 9 maggio intorno alle ore 23. Il cadavere dell’uomo di 75 anni è stato recuperato dai vigili del fuoco all’altezza del ponte dei Graissi. I carabinieri della stazione di Padova Principale si sono occupati di ricostruire la dinamica dell’incidente che ha portato alla morte di Ivano Dalle Fratte. Secondo la ricostruzione, l’uomo potrebbe essere scivolato nell’argine, non riuscendo poi a risalire. Ciò avrebbe causato il suo decesso, visto che l’uomo sarebbe stato trascinato via dalla corrente. La notizia del ritrovamento del cadavere della vittima di 75 anni è stata data alla famiglia dell’uomo nelle ore notturne della giornata di ieri.

L’allarme dato per la scomparsa del 75enne

Ivano Dalle Fratte si era allontanato da casa in bicicletta sabato 6 maggio per fare alcune commissioni. Ivano era residente nella Stanga di via del Pescarotto a Padova ed era sacrestano e corista della parrocchia del Tempio della Pace. Comunque, l’uomo non era mai rientrato nella sua abitazione. I familiari allora si erano accorti che qualcosa non andava e avevano lanciato l’allarme per la sua scomparsa, effettuando una denuncia ai militari dell’Arma. I familiari speravano che l’uomo potesse essere ritrovato vivo ma purtroppo le loro speranze sono state infrante dalla notizia del suo decesso. Il 75enne era benvoluto da tutti i suoi amici e i conoscenti. In molti lo ricordano come un uomo con toni gentili e affabili. Non appena giungerà il nullaosta della Magistratura, nella giornata odierna potrebbero essere comunicate la data delle esequie per Dalle Fratte.