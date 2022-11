Ivanka Trump ha dato l’addio alla politica

Papà Donald, deciso a tornare alla Casa Bianca, ha appena annunciato la sua candidatura alle presidenziali del 2024. Questa volta, però, Ivanka Trump non sarà della partita. La figlia prediletta del tycoon, che insieme al marito Jared Kushner ha avuto un ruolo centrale nella sua passata amministrazione, ha appena reso noto l’addio alla politica. Da democratica, si era convertita alla causa “Make America Great Again” del padre, sostenendolo nella vittoriosa corsa alla Casa Bianca del 2016.

Ivanka adesso vive con la famiglia a Miami

«Anche se amerò e sosterrò sempre mio padre, nel futuro lo farò fuori dalla scena politica. Sono grata di aver avuto l’onore di servire il popolo americano e sarò sempre orgogliosa di molti dei risultati ottenuti dalla nostra Casa Bianca», ha dichiarato Ivanka Trump, grande assente della serata in cui The Donald ha annunciato la candidatura. «Questa volta ho scelto di mettere al primo posto i miei figli piccoli e la vita privata della mia famiglia», ha spiegato in un post su Instagram. Ivanka, che lasciata la Casa Bianca si è trasferita in Florida e non è tornata con il marito a New York, dove la coppia era stata ostracizzata dai salotti liberal che un tempo frequentavano, ha aggiunto la sua attuale vita a Miami, dove lavora nel settore privato, corrisponde a uno dei momenti migliori della sua esistenza.

Il pressing di Donald Trump al matrimonio della figlia Tiffany

Nei piani di Donald Trump, la figlia Ivanka sarebbe stata fondamentale nella corsa alla Casa Bianca. Secondo quanto scritto dal New York Post negli scorsi giorni, il tycoon avrebbe trascorso buona parte del ricevimento per il matrimonio della figlia Tiffany a Mar-a-Lago a cercare di convincere Ivanka e il marito Jared a salire sul palco con lui. Niente da fare: i due hanno preferito rimanere lontano dai riflettori e non esporre i loro figli a una nuova campagna.