Ivana Lotito: marito, età e film dell’attrice

Ivana Lotito è una giovane attrice italiana nata a Manfredonia il 19 luglio 1983. Sin da piccola frequenta corsi di recitazione e scuole di teatro a Corato, città dov’è vissuta, e dopo il liceo si trasferisce a Roma per frequentare il Centro sperimentale di cinematografia. Vediamo le tappe principali della sua carriera e cosa si sa della sua vita privata.

Chi è Ivana Lotito

Nel 2006 recita in I lacci dei ricordi, un film che affronta il delicato tema dell’interruzione di gravidanza e che viene trasmesso da Tv2000, emittente della CEI Conferenza Episcopale Italiana. L’anno successivo è protagonista del film Hotel Meina e nel 2008 il debutto in tv con Il coraggio di Angela, la serie in onda su Rai 1. Ivana ritorna sul grande schermo nel film di Zalone Cado dalle nubi, dove interpreta la fidanzata di Zalone. Poi di nuovo in tv, prima con la partecipazione a Terra ribelle e, nel 2012, nella miniserie di Canale 5 Ultimo – L’occhio del falco a fianco di Raul Bova.

Nel 2016 è entrata stabilmente a far parte del cast di Gomorra – La serie (dalla seconda stagione) interpretando il ruolo di Azzurra, figlia del boss Giuseppe Avitabile, sposata con Genny Savastano. La serie la consacra al grande pubblico.

La vita privata e il ritorno sul piccolo schermo con Il mistero di Leila

L’attrice ha due figli, Diego il primogenito e Edoardo nato il 29 maggio 2020. Del compagno si conosce poco, si sa che è napoletano e non appartiene al mondo dello spettacolo. La donna tornerà in televisione a partire dal 28 febbraio 2023 nella miniserie di Rai 1 Sei donne – Il mistero di Leila di Vincenzo Marra, scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta. Si tratta di un giallo in tre puntate ambientato a Taranto che racconta della scomparsa misteriosa di un’adolescente, Leila, sulla quale indaga Anna Conti, il pubblico ministero della procura di Taranto – un’autorevole professionista ma con il problema dell’alcolismo. Ivana Lotito interpreta Michela, la zia della ragazza scomparsa.