Ivan e Nicola Spanu, i due fratelli morti in incidenti a distanza di due settimane

Il primo fratello muore in un incidente. Dopo due settimane, un altro sinistro costa la vita al secondo fratello. È quanto accaduto a Ivan e Nicola Spanu, di Cabras, nell’Oristanese. Ivan viene a mancare lo scorso 16 ottobre, a bordo della sua moto. Nicola, invece, muore mentre percorre la strada provinciale 1 a Torregrande, sempre a Oristano. I genitori erano deceduti 3 anni fa, nel 2019, anche loro a breve distanza di tempo l’uno dall’altra.

Ivan e Nicola Spanu, cosa è successo

«Difficile anche da credere, due fratelli accomunati da un tragico destino, una storia straziante» racconta il sindaco di Cabras. Nicola, 38 anni, era noto come musicista. Ivan, 47 anni, invece lascia un figlio e una moglie. Al momento dell’incidente, Ivan stava partecipando a un raduno di moto con la sua Kawasaki. In quel momento, il 47enne si trovava sulla strada provinciale 44, nei pressi del sito nuragico di Barumini, Sud Sardegna. Ancora ignote le cause per cui l’uomo, esperto motociclista, abbia perso il controllo del mezzo e sia finito fuori strada. L’uomo era finito contro un guard rail. Il personale del 118 ha potuto solo constatare il decesso.

Nicola, invece, era deceduto a seguito del ribaltamento della sua auto per cause ancora da accertare. Le ipotesi al vaglio degli inquirenti sono distrazione, oppure una velocità superiore ai limiti. Il musicista si sarebbe schiantato contro un albero.

La comunità è sconvolta

La comunità di Cabras è sconvolta. Il parroco Maurizio Spanu ha salutato i due fratelli sui social. Per Nicola: «Ciao, Nico. Sei sempre stato imprevedibile. Lo sei da quando ti conosco, cioè da quando son nato. Gli schemi ti son sempre stati stretti. Penso di poter dire, interpretando i sentimenti dei tanti che oggi sono qui a salutarti, che l’improvvisazione sia stata la cifra della tua esistenza».

Per Ivan, invece, il ricordo è affidato a una preghiera: «Il mio pensiero è fragile, così la mia parola. Ma son deciso a credere nell’alito di Vita soffiato dal Creatore: non andrà sprecato».