Iva Zanicchi da Francesca Fialdini: «Mi sono sentita umiliata e offesa»

«L’ho detto, non lo nascondo, ma ero rimasta talmente male per lo zero ricevuto che mi sono avvicinata al mio partner e ho sussurrato questa parolaccia, una parola stupida, non ricordando che Samuel aveva l’archetto con il microfono aperto, altrimenti nessuno avrebbe sentito, ma sarebbe stato imperdonabile lo stesso». Così Iva Zanicchi ammette nel salotto di Francesca Fialdini la gaffe a seguito del commento di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle.

Iva Zanicchi parla a Francesca Fialdini

Nella serata dell’8 ottobre, la Zanicchi gareggia sul palco con Samuel Peron. La performance non viene molto apprezzata da Selvaggia Lucarelli, che lo ammette chiaramente. A questo punto, la conduttrice e cantante si lascia sfuggire tra i denti un commento velenoso sulla giornalista, sicura di non essere ascoltata. Purtroppo, però, il microfono dell’archetto di Peron è aperto e, di conseguenza, si sente tutto.

La Zanicchi ha poi ammesso che si trattava di un intercalare e che non voleva offendere nessuno.

La telefonata della Lucarelli

Durante la diretta, Selvaggia Lucarelli ha telefonato alla trasmissione. «È vero che ieri Iva dopo la trasmissione mi ha chiesto scusa, era un po’ frastornata, sto sentendo adesso quello che dice, ma non ha detto una parola stupida, ha usato un epiteto sessista e piuttosto grave. Le scuse le accetto, non chiedo che vada lavata l’offesa con sangue, ma la cosa va definita con molta chiarezza. Il fatto che lei dica che non c’era cattiveria mi fa pensare che usi quella parola in automatico nella vita, e sarebbe ancora più grave. Sono anche una sua fan, mi diverte molto quando è di buonumore, con le sue esternazioni irriverenti, ma c’è una grossa differenza tra essere una caciarona e essere una donna che usa un epiteto sessista per mortificare delegittimare un’altra donna» spiega la Lucarelli.

La giornalista parla anche di Peron: «Lo ritengo colpevole quanto Iva Zanicchi: chi aderisce e fa risatina complice è colpevole quanto l’altro, mi aspetto da lui le scuse magari non pubbliche, ma anche private». «La prossima volta che mi darai zero ti sorriderò e ti abbraccerò e ti farò una spaccata sul bancone» ha concluso la Zanicchi.