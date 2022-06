Iva Zanicchi concorrente a Ballando con le stelle: l’annuncio dell’artista

Iva Zanicchi farà parte del cast della prossima edizione di Ballando con le stelle. Dopo aver manifestato, circa un anno fa, la sua disponibilità a partecipare al programma, nel prossimo autunno sarà ufficialmente una delle protagoniste dello show di Milly Carlucci.

Iva Zanicchi a Ballando con le stelle

Intervistata dalla trasmissione di Grazie dei fiori in onda su Rai Radio Due, l’artista si è così espressa: “Lo sai che io sono una chiacchierona. Ti posso dire cosa farò questo autunno? Io andrò a Ballando con le stelle, perché l’ho voluto, io adoro ballare”. Ha poi dichiarato di aver fatto una specifica richiesta alla conduttrice: “Se Milly dovesse cambiare idea, chi se ne frega. No dai, figurati, non cambierà idea. Ho detto a Milly che non deve avere nessun rispetto. Io mi esibirò anche nel rock and roll”.

Il presentatore del programma radiofonico Pino Strabioli le ha quindi prospettato i confronti che avrà con i giudici dello show dicendole che si dovrà difendere da Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino. La Zanicchi ha però dimostrato di non avere alcun timore dei giudizi severi della giuria e ha approfittato dell’intervista per lanciare un monito alla giornalista: “Ognuno ha un ruolo, entro certi limiti. Io ho fatto televisione per tanto tempo. La signora Lucarelli deve fare un po’ di attenzione. Io lo capisco che il suo ruolo è quello, ma non deve esagerare, che poi se mi innervosisco sai com’è no?“.

Un anno fa: “Mi piacerebbe andare a Ballando”

La cantante aveva già avuto modo di esprimere il suo interesse per Ballando con le stelle lo scorso anno, quando aveva ammesso che le sarebbe piaciuto partecipare per una sera e, se fosse andata bene, per un’intera edizione: “Ho davvero una grandissima stima per Milly Carlucci. La stimo moltissimo per la sua professionalità e per la sua classe. È una donna eccezionale e il mio sogno è lavorare con lei. Mi piacerebbe andare a Ballando, magari come ospite per una sera. Poi, se vedo che me la cavo bene, magari il prossimo anno partecipo. Non è mai troppo tardi”.