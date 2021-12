Iva Zanicchi sul flop tv di Baglioni: «Dovrebbe forse suicidarsi?»

Il programma Uà di Claudio Baglioni non decolla. Nonostante abbiano partecipato ospiti del calibro di Renato Zero, Marco Mengoni, Alessandra Amoroso, Gianni Morandi, Serena Autieri, Tommaso Paradiso e Fiorello lo show non funziona.

Zanicchi: «Baglioni dovrebbe suicidarsi?»

Iva Zanicchi, interpellata in merito dal settimanale Oggi non si è trattenuta nell’esprimere la sua opinione sul collega e sul flop targato Mediaset. LO ha paragonato al suo one woman show Mediaset D’Iva altra trasmissione che non ha riscosso un grande successo e si è fermato al 13 per cento di share «Eh allora cosa dovrebbe dire Baglioni» ha chiesto al giornalista la Zanicchi in risposta alla domanda sugli ascolti «che sta andando in onda sulla stessa rete? Dovrebbe suicidarsi?».

La cantante che parteciperà anche alla prossima edizione del Festival di Sanremo ha poi aggiunto: «Ma ha visto che cast ha lui? C’è il mondo intero, con quei nomi, sulla carta, poteva fare sfracelli. Io al confronto ho ricevuto 4 amici a casa. Ma sono contenta perché lo show ha avuto un gradimento molto alto. Gli errori di Baglioni? Ha un repertorio unico, ma è un programma freddo, lontano dalla gente».

I dati del flop di Baglioni

Sabato scorso l’ex direttore artistico di Sanremo, con un freddo 13,4% di share e appena 2,2 mln di telespettatori, è stato doppiato da Milly Carlucci con la sua semifinale di Ballando con le Stelle. L’opinione pubblica non si espone troppo, ma ad attaccare lo show è scesa in campo la Iva Zanicchi.

La cantante scelta tra i big di Sanremo come «rappresentante della quota attempata» (come lei stessa si è scherzosamente definita), con il dente avvelenato per gli scarsi risultati del suo programma D’Iva, ha rilasciato le sue parole al settimanale Oggi, non tanto per attaccare il suo collega quanto per difendere il suo one-woman show che non ha (a detta sua) nulla da invidiare al programma di Baglioni, Uomo di Varietà, in onda sempre su Canale 5.

Poco più di un mese fa la rete ammiraglia Mediaset metteva in scena lo spettacolo interamente dedicato a Iva, ma i risultati sono stati pessimi: non si è mai superato i 2 milioni di telespettatori arenandosi al 13 per cento di share entrambe le serate.