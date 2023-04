Iva Zanicchi caduta dalle scale, come sta

Brutto spavento per Iva Zanicchi, caduta dalle scale domenica sera, dopo l’ultima puntata de Il cantante mascherato, programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci (vinto da Samuel Peron), in cui ha fatto parte della giuria insieme a Flavio Insinna, Serena Bortone, Francesco Facchinetti e Christian De Sica. È stata lei stessa a raccontare la disavventura, con un video pubblicato su Instagram.

«Una caduta orribile, un altro si sarebbe ammazzato»

«È un’immagine un po’ insolita, non vorrei spaventarvi», scherza la cantante nel filmato condiviso sulla piattaforma social. «Per farla breve domenica sera sono tornata da Roma che avevo finito Il cantante mascherato e sono caduta giù dalle scale, una caduta orribile, un altro si sarebbe ammazzato. Mi volevano portare all’ospedale ma io sono voluta rimanere a casa», aggiunge Zanicchi.

«Non godete, mi raccomando. Bisogna pensare sempre positivo»

«Adesso mi hanno messo a letto, immobile per 3-4 giorni. Ho fatto le lastre, forse sospettano qualche microfrattura. Se posso rimanere a casa bene, altrimenti andrò qualche giorno in ospedale. Ve lo volevo preannunciare. Vi tengo informati», continua la cantante, scherzando poi ancora: «Non godete, mi raccomando. Bisogna pensare sempre positivo (canticchiando il brano di Jovanotti, ndr). Non perdete il buon umore. Vi voglio bene».

Molti i messaggi di auguri ricevuti dalla cantante

Molti i messaggi di auguri ricevuti dalla cantante 83enne, tra cui quelli di Simona Ventura («Ma Iva, cosa mi combini? Rimettiti presto»), Alberto Matano («Forza Iva»), Paola Barale («Iva mannaggia! Dai che sei una roccia»), Paola Perego, Monica Setta («Iva mia ti aspettavo a Generazione Zeta, ma so che arriverai presto!»).

