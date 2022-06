Ius Scholae alla Camera: cos’è la nuova proposta di legge sulla cittadinanza

Dopo la conclusione dell’esame da parte della Commissione, la Camera ha iniziato a discutere sulla proposta di legge relativa allo Ius Scholae: vediamo cos’è, in cosa consiste e cosa cambierebbe per l’accesso alla cittadinanza italiana.

Ius Scholae: cos’è

Per ricevere lo status di cittadino italiano è attualmente in vigore lo Ius Sanguinis, che lega la cittadinanza a quella dei genitori: un bambino è dunque italiano se almeno uno dei genitori lo è, indipendentemente da dove sia nato o cresciuto. Chi, pur essendo nato in Italia, ha genitori stranieri, deve invece aspettare di aver compiuto il diciottesimo anno di età per far partire le pratiche di ottenimento della cittadinanza (a patto di aver risieduto legalmente e ininterrottamente sul territorio italiano fino a quel momento).

La nuova proposta prevede invece che questa possa ottenuta prima dei 18 anni da chi ha completato un ciclo scolastico di cinque anni. È per esempio il caso di chi è nato o arrivato da piccolo in Italia e ha frequentato le elementari nel nostro paese ma anche di chi è venuto qui prima dei 12 anni e, tra medie e superiori, ha passato almeno cinque anni inserito nel nostro sistema scolastico. In questo modo non si dovrebbe più aspettare di essere maggiorenni per poter avviare le pratiche. La richiesta potrebbe essere fatta anche da un solo genitore, a patto che sia legalmente residente in Italia.

Si tratta dunque di una proposta simile allo Ius Culturae ma diversa dallo Ius Soli, che lega la cittadinanza al luogo di nascita del bambino (indipendentemente da quella dei genitori, come accade negli Stati Uniti).

Ius Scholae: favorevoli e contrari

Come sulla maggior parte dei provvedimenti, il Parlamento è diviso tra favorevoli e contrari allo Ius Scholae. Tra chi voterà a favore vi sono i partiti di centrosinistra e il Movimento Cinque Stelle, mentre tra chi si opporrà sono presenti Lega e Fratelli d’Italia. Divisa invece Forza Italia.