Italo Galbiati morto: fu lo storico vice di Capello al Milan, alla Juve e al Real Madrid

È morto oggi il compagno di avventure di Fabio Capello, Italo Galbiati, 85 anni. È stato accanto al tecnico friulano sulle panchine di Milan, Roma, Juve, Real Madrid, Inghilterra e Russia.

La carriera di Italo Galbiati

Italo Galbiati ha esordito come calciatore dell’Inter giocando una singola partita con il club, nella partita in Coppa delle Fiere, in seguito Galbiati si è trasferito alla Reggina nel 1959-60, poi è passato al Lecco per 6 anni, fino al 1966, e chiudere la carriera al Como l’anno successivo. Negli anni ‘70 fu nominato dirigente nel settore giovanile dell’Inter: fu lui a scoprire il talento di Walter Zenga. Tuttavia, fu nel decennio successivo che iniziò la svolta della sua carriera al Milan con Fabio Capello. Nel club rossonero ricoprì anche il ruolo di allenatore per tre brevi periodi. Galbiati ha legato il suo nome e il suo successo a Fabio Capello. Storico vice del tecnico friulano in un rapporto che attraversò un decennio di Milan e che proseguì poi alla Roma e da lì al Real Madrid, alla Juve, per poi seguirlo anche all’estero con l’Inghilterra e con la Russia.

Ci ha lasciati Italo Galbiati, punto di riferimento del mondo rossonero e punto di forza di tante imprese della storia del Milan. Ci stringiamo alla famiglia con affetto e commozione. pic.twitter.com/aOh8QTgo6E — AC Milan (@acmilan) March 8, 2023

Il ricordo dei colleghi del vice allenatore

Sui social sono comparsi gli ultimi saluti al vice allenatore Italo Galbiati. A dare l’annuncio della sua morte è stato Daniele Massaro su Instagram, ex calciatore allenato da lui: «Buon viaggio grande Italo. Grazie per tutta la tua pazienza ogni giorno e dei grandi insegnamenti. Rip». Anche il Monza Calcio ha ricordato Italo con un sentito messaggio: «AC Monza piange Italo Galbiati e si unisce al dolore della famiglia. Giocatore, allenatore e scopritore di talenti, un maestro di calcio. Una carriera leggendaria, che Italo ha chiuso mettendo la sua esperienza al servizio del Settore Giovanile della nostra Società». Emozionante poi il saluto dell’AC Milan: «Ci ha lasciati Italo Galbiati, punto di riferimento del mondo rossonero e punto di forza di tante imprese della storia del Milan. Ci stringiamo alla famiglia con affetto e commozione».