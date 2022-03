Anticipazioni finale Italia’s Got Talent: ospiti, finalisti e giudici della puntata di stasera su Tv8 alle 21.15

Ultimo appuntamento della stagione per Italia’s Got Talent in onda stasera, mercoledì 23 marzo 2022, alle 21.20 su Tv8. Nel corso della finalissima dello show prodotto da Fremantle e condotto da Lodovica Comello, 12 concorrenti si sfideranno tra loro per accaparrarsi il trofeo del vincitore.

Italia’s Got Talent: cosa sapere sulla finale in onda questa sera su Tv8 alle 21.20

Italia’s Got Talent: chi sono i giudici

A sedere al tavolo sarà la solita super giuria che, per ben otto puntate, ha valutato le performance e premiato i talenti che meritavano di andare avanti ed emergere. Il quartetto, formato dalla campionessa Federica Pellegrini, dall’ex discografica Mara Maionchi, dall’attore comico Frank Matano e dal frontman della band Elio & le Storie Tese, Elio, non ha più il compito di promuovere né bocciare nessuno e, per la prima volta, può godersi in pace lo spettacolo, ritagliandosi piccoli momenti di intrattenimento e attendendo con impazienza il verdetto.

Italia’s Got Talent: i dodici finalisti

A giocarsi il titolo di campione dell’edizione saranno dodici finalisti: lo studente Antonio Vaglica, cantante dalla voce quasi sovrumana; Davide Battista, trombettista 14enne; Federico Martelli, cantautore indie 35enne; il 12enne Davide Inserra, talentuoso ballerino di break dance; Medhat Mamdouh, promettente musicista 28enne; il 26enne sardo Simone Corso, danzatore sordo sin dalla nascita che, da anni, riesce a muoversi grazie alle vibrazioni prodotte dalla musica; Fellon Rossi, maestra degli archi e delle balestre; Holler e Kimberly Zavatta, che si sono esibiti in un numero acrobatico sui pattini a rotelle; i Temple London, padre e figlio al centro di un numero di kung fu e la comica 35enne romana Giorgia Fumo. A questi 10 finalisti se ne aggiungeranno altri due che verranno scelti dai telespettatori tra quanti hanno ottenuto il Golden Buzzer del pubblico in studio: la crew Bounce Factory, la contorsionista Agostina Mendiola, l’illusionista Francesco Fontanelli, Lorenzo Marangoni e il suo numero a metà tra la stand up comedy e la declamazione poetica e Umberto e Damiano, autori di un curioso musical low cost.

Italia’s Got Talent: tutti gli ospiti della serata

Oltre che delle esibizioni dei concorrenti, la diretta si arricchirà della presenza di un nutrito parterre di ospiti, tra cui gli attori Pierfrancesco Favino e Miriam Leone, protagonisti del film Corro da te, appena uscito nelle sale, i comici Valerio Lundini ed Edoardo Ferrario e il giornalista Guido Meda.

Italia’s Got Talent: come votare

Il vero ago della bilancia nella proclamazione del vincitore sarà il pubblico da casa che, dopo aver scelto gli ultimi due nomi da portare in finale, decreterà col televoto il vincitore assoluto. Tre le modalità da utilizzare per rendere nota la propria preferenza: scaricare l’app di Italia’s Got Talent 2022, inviare un sms al 4770770, utilizzare il tasto verde del telecomando e inviare il voto dal sito web italiasgottalent.it.

Italia’s Got Talent: dove vedere la trasmissione

Oltre che sul canale 8 del digitale terrestre e 108 di Sky, Italia’s Got Talent è disponibile in simulcast (visione in contemporanea) su Sky Uno, Tv8 e in diretta streaming su NowTv. Per seguire, invece, lo show sui social, basta accedere a Twitter o a Instagram e cliccare sull’hashtag #IGT.