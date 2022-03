Anticipazioni Italia’s Got Talent stasera su Tv8 in prima serata: cosa sapere sulla sesta puntata

Prosegue l’avventura di Italia’s Got Talent con la sesta puntata della stagione in onda stasera, martedì 8 marzo 2022 alle 21.25 su Tv8. Al timone del programma troveremo, come sempre, Lodovica Comello che avrà il compito di presentare i talenti emergenti e lasciare loro il palco per esibirsi davanti ai giudici e farsi conoscere dal pubblico con una performance live. Se riusciranno a portare a casa almeno 3 sì, si aggiudicheranno un posto nella rosa dei candidati alla finale del 23 marzo.

Italia’s Got Talent: cosa sapere sul programma in onda stasera su Tv8 alle 21.25

Italia’s Got Talent: chi sono i giudici e come funziona il format

Al tavolo della giuria siedono, come di consueto, l’attore comico Frank Matano, Elio, frontman della band Elio & Le Storie Tese, l’ex discografica Mara Maionchi e la campionessa Federica Pellegrini. Ognuno dovrà valutare i concorrenti che si presenteranno al loro cospetto e quanti riusciranno ad essere promossi da almeno tre di loro si giocheranno una chance per arrivare al traguardo finale. Scenario che potrebbe essere sconvolto da due strade alternative: la scelta di uno dei giudici di usare il Golden Buzzer e, di conseguenza, mandare il proprio prescelto direttamente in finale e il verdetto del pubblico in studio che, ricorrendo a due pulsanti dorati al termine di ciascuna tranche di audizioni, potrà dare a due preferiti la possibilità di contendersi il gradino più alto del podio. Dovrà, invece, rinunciare al sogno chi verrà bocciato e, dunque, eliminato al suono di 4 ‘buzzate’.

Italia’s Got Talent: tutte le anticipazioni sulla sesta puntata

Finiti tutti i Golden Buzzer a disposizione dei giudici, questa sera verrà introdotto un Golden Buzzer Cumulativo. In cosa consiste? Se il quartetto dovesse trovarsi d’accordo su un concorrente, ha la facoltà di decidere all’unanimità di mandarlo direttamente in finale. Per quanto riguarda, invece, i numeri degli artisti che si esibiranno, a giudicare dalle anticipazioni, i telespettatori dovranno aspettarsene delle belle: tre ragazze ungheresi porteranno un mix di musica e acrobazie, un comico metterà in scena un simpatico monologo sulla lingua inglese e una performance con le balestre lascerà tutti a bocca aperta. Ma non finisce qui. Uno spaventoso esperimento ricorderà ai giudici tutte le loro paure più nascoste, mentre il ballo di un freestyler e la voce di un ragazzo aiuteranno a ristabilire l’ordine e l’armonia. Da non perdere neppure il mini concerto di un pianista decisamente sui generis, capace di suonare in modo davvero speciale.

Italia’s Got Talent: dove guardare la trasmissione

Per gli abbonati Sky, l’appuntamento con Italia’s Got Talent è ogni mercoledì su Sky Uno alle 21.15 oppure on demand sull’app Sky Go. Per gli altri, invece, esistono varie opzioni: sottoscrivere un abbonamento a Now Tv e recuperare lo show in streaming o trovarlo in replica su Tv8 ogni mercoledì alle 21.25. Sui social, invece, l’hashtag da tenere d’occhio è #IGT.